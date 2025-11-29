Mantener viva la exigencia de una Palestina libre

Apenas medio centenar de personas se movilizaban en la tarde de este sábado en Miranda con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo ... Palestino. Fecha en la que se cumplían los 78 años de la partición de ese territorio tras dibujarse sobre el plano el estado de Israel y en la que estaban convocadas un buen número de manifestaciones por todo el país para reclamar el embargo integral de armas y la ruptura total de relaciones con el gobierno de Netanyahu.

Colocados tras una pancarta con el lema 'Miranda con Palestina' los asistentes a la movilización, entre las que estaban las concejalas de IU, María Cueva, y de Podemos, Cristina Ferreras, partían de la calle La Estación, a la altura del parque Antonio Machado, en dirección al Ayuntamiento mientras alzaban la voz con mensajes como: 'los niños de Gaza no son una amenaza', 'la paz es mentira', la masacre no termina' o 'Israel asesina y Europa patrocina'.

Una vez en la plaza de España se daba lectura a un comunicado unitario para todas las movilizaciones de este fin de semana en cualquier lugar de España. Texto en el que además de denunciar los 78 años de «ocupación» y reivindicar una Palestina libre; exigían de manera inmediata el fin del genocidio en Gaza, con la retirada israelí y la entrada de ayuda humanitaria, así como la ruptura total de relaciones con Israel y el apoyo a las demandas judiciales en el Tribunal Penal Internacional, porque «Palestina no se divide, se libera».