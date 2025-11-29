El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El grupo recorrió el centro de la ciudad tras la pancarta. Avelino Gómez

Mantener viva la exigencia de una Palestina libre

Medio centenar de personas se sumaban en Miranda a la manifestación contra la limpieza étnica de Israel

Cristina Ortiz

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

Apenas medio centenar de personas se movilizaban en la tarde de este sábado en Miranda con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo ... Palestino. Fecha en la que se cumplían los 78 años de la partición de ese territorio tras dibujarse sobre el plano el estado de Israel y en la que estaban convocadas un buen número de manifestaciones por todo el país para reclamar el embargo integral de armas y la ruptura total de relaciones con el gobierno de Netanyahu.

