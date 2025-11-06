Manos Unidas de Miranda se suma a la campaña '24 horas para iluminar el mundo'

Un año más Manos Unidas de Miranda se une a la campaña '24 horas para iluminar el mundo'. Un acto simbólico en el que se ... encenderán velas «y leeremos un manifiesto». La cita para quienes deseen participar será a este viernes partir de las ocho de la tarde, «después de que concluya la misa, en las escaleras de la iglesia de San Nicolás».

La campaña para dar visibilidad a la realidad de las necesidades que existen en diferentes partes del mundo tendrá continuidad con otra acción. «Se pide que la gente se haga una foto con su vela encendida, solos o en grupos, y que la suba a sus redes sociales usando #comparteTUluz», apunta la responsable de Manos Unidas en Miranda, Itxane Méndez. Se podrá hacer desde las ocho de la tarde del sábado y hasta las ocho de la tarde del domingo día 9. Ya el año pasado hubo una buena participación y se espera que en esta nueva edición «Miranda vuelva a responder».

Esta es una actividad más de las organizadas por la entidad que, muy cerca de cerrarse ya el año está también muy cerca de hacer el balance de la recaudación que tiene por objeto conseguir la ampliación de una escuela agropecuaria en Mozambique. Un proyecto que dado su gran coste económico, 60.248 euros, realiza Manos Unidas junto con el grupo de Aranda.

Último empujón

En estos momentos han conseguido prácticamente lo que se habían propuesto, que sería alrededor de la mitad del coste total. «Llevamos más o menos 24.000 euros y creemos que podremos llegar al objetivo con el que siempre es nuestro último empujón y la actividad que más nos reporta, el rastrillo».

Quedan aún días para que arranque, se desarrollará entre el 12 y el 17 del próximo mes de diciembre pero ya está trabajando también para conseguir todos los artículos que se pondrán a la venta.

Para esta edición además van a contar con un espacio «fantástico la verdad. Nos van a ceder el estanco de la calle La Estación que va a cerrar, y la verdad es que poder estar en un lugar tan céntrico seguro que va a ser muy positivo para que la ciudadanía de Miranda, como hace siempre, se acerque para colaborar con nosotras y hacer posible el proyecto. Estamos muy ilusionadas y con ganas de que llegue».

Esto es a futuro, pero la cita más inmediata con Manos Unidas es la de esta tarde en San Nicolás. «Creyentes o no, todos tenemos posibilidades de iluminar el mundo con nuestra luz y por eso invitamos a la gente a que participe con este gesto solidario».