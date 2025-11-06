El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 6 de noviembre
Hoy se repetirá la imagen. A. Gómez

Manos Unidas de Miranda se suma a la campaña '24 horas para iluminar el mundo'

Llama a la participación en la cita en la escalinata de la iglesia de San Nicolás

María Ángeles Crespo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:59

Comenta

Un año más Manos Unidas de Miranda se une a la campaña '24 horas para iluminar el mundo'. Un acto simbólico en el que se ... encenderán velas «y leeremos un manifiesto». La cita para quienes deseen participar será a este viernes partir de las ocho de la tarde, «después de que concluya la misa, en las escaleras de la iglesia de San Nicolás».

