La elevación de Ronda del Ferrocarril ha sido el punto más polémico. Avelino Gómez

La Junta aprueba el trámite definitivo para el inicio de las obras antirriadas en Miranda

La empresa tiene ahora ocho meses para ejecutar los trabajos tras el retraso por los cambios y cumplir con los plazos marcados por Europa

Raúl Canales

Miranda de Ebro

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:51

No hay tiempo que perder. Las obras del plan antirriadas tienen que estar listas antes del próximo verano y el plazo de ejecución es de ... ocho meses, por lo que los plazos están muy justos. La polémica que suscitó el proyecto ha dilatado los tiempos y ahora el calendario juega en contra de la ciudad. Para evitar más demoras, nada más conocer el resultado de la consulta ciudadana hecha por el Ayuntamiento, la Junta se puso manos a la obra para agilizar los últimos trámites y que la empresa encargada de la obra pueda comenzar a trabajar de forma inmediata.

