La Junta aprueba el trámite definitivo para el inicio de las obras antirriadas en Miranda

No hay tiempo que perder. Las obras del plan antirriadas tienen que estar listas antes del próximo verano y el plazo de ejecución es de ... ocho meses, por lo que los plazos están muy justos. La polémica que suscitó el proyecto ha dilatado los tiempos y ahora el calendario juega en contra de la ciudad. Para evitar más demoras, nada más conocer el resultado de la consulta ciudadana hecha por el Ayuntamiento, la Junta se puso manos a la obra para agilizar los últimos trámites y que la empresa encargada de la obra pueda comenzar a trabajar de forma inmediata.

La administración regional ya ha dado el visto bueno definitivo al proyecto por lo que la obra comenzará este mes. «La Junta ha hecho todo lo posible para facilitar las cosas, tanto aprobando las modificaciones al proyecto que se le plantearon como acelerando la burocracia», asegura Sergio Montoya, quien celebra que el proyecto llegue a buen puerto después de que haya estado en riesgo que Miranda perdiera 1,6 millones de ayudas europeas.

El portavoz del PP en la ciudad valora positivamente que se haya podido encontrar una solución que sea del agrado de la mayor parte de los vecinos porque «las administraciones están para mejorar la vida de los ciudadanos y no para crear problemas». Desde que estalló la polémica por la elevación de Ronda del Ferrocarril, Montoya ha estado en contacto permanente con la Junta, una postura que ha causado malestar en la corporación municipal, y ha mantenido una posición muy crítica con el Ayuntamiento.

Aunque al final la ciudad ha logrado salvar las medidas para minimizar el riesgo de riadas, el líder de los populares no oculta su enfado por la «poca participación» que se ha dado a la oposición en un tema de tanto calado. En su opinión, el equipo de Gobierno debería haber consultado al resto de formaciones para recabar más opiniones y para allanar el camino con la Junta, algo que hubiera ahorrado la polémica vecinal y tiempo a la hora de culminar los trámites. Así, se podía haber empezado las obras hace tiempo y con más margen para acabar en el plazo que exige Europa para conceder la subvención.

Las modificaciones propuestas por Urbanismo, consistentes sobre todo en elevar menos centímetros Ronda del Ferrocarril para evitar las barreras arquitectónicas, contaban desde hace unas semanas con el visto bueno de la Junta.

Pero el Ayuntamiento no ha dado el paso definitivo hasta conocer la opinión de los vecinos, una aprobación que llegó la pasada semana en una reunión abierta celebrada en el Centro Cívico. Aunque no hubo votación, la sensación fue que la mayoría daba por válido el proyecto, aunque muchos aún albergan dudas sobre su necesidad y eficacia. En dicho encuentro, tanto la alcaldesa como el concejal Guillermo Ubieto reconocían que los plazos estaban ya muy ajustados y que era prioritario notificar a la Junta cuanto antes que se daba luz verde al proyecto.

Apenas ha recibido la comunicación, la administración regional ha firmado todos los documentos para que la empresa adjudicataria pueda comenzar a trabajar. La firma ya tiene una idea de lo que se va a encontrar porque ha estado en la ciudad para analizar sobre el terreno los cambios que se le planteaban.

A partir de ahora tiene ocho meses para elevar la rasante de Ronda del Ferrocarril, quizá la actuación que más llama la atención y en la que se han centrado los focos. Pero también deberá colocar las válvulas antirretorno, que impedirán que en caso de gran avenida, el agua salga por las alcantarillas y sumideros. El proyecto incluye también una estación de bombeo, otra medida para minimizar los efectos de una inundación.