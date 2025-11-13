IU llama a movilizarse para evitar la pérdida del sector ferroviario de Miranda

Miranda puede presumir de tener una posición geográfica clave y unas condiciones estratégicas envidiables, reconocidas no sólo a nivel nacional; pero que no van a ... ser suficientes para evitar que las decisiones políticas la vayan a «borrar del mapa ferroviario». Izquierda Unida tiene claro que la planificación estatal del sector en los últimos años ha apostado por «aislar» a la ciudad e ir retirándole su peso específico en el mundo del tren, un ámbito que marcó la identidad local años atrás y que hoy en día está más que diluido.

Tras el último anuncio de cierre del taller de Remolcado, la formación tiene claro que la localidad está ante «la última oportunidad para defender un sector clave», por lo que se debe actuar ya ante «una situación de emergencia local», puesto que los traslados están programados para comenzar el 1 de enero.

De momento, IU tiene previsto convocar a los agentes sociales, sindicales, políticos y empresariales a una reunión para crear un frente común y para «pasar a la movilización y las acciones populares que sean necesarias como encierros o viajes a instituciones estatales con las reivindicaciones».

Y es que tienen claro que son muchas las decisiones ferroviarias que están perjudicando a la ciudad y mucho el terreno perdido, con el cierre de instalaciones, el traslado de plantilla, el aumento de subcontratas que empeoran salarios y sacan fuera el empleo, la asignación para arreglos de los talleres de apenas 6 millones de los 1.000 que recoge el plan estatal de inversiones. Un porcentaje mínimo para unas instalaciones de trabajo que «necesitan una inversión muy superior«.

Recuerdan que hace ya tiempo que se viene denunciando por parte de los trabajadores de las instalaciones que las bases de mantenimiento están en «una situación estructural muy precaria», que ha derivado en denuncias en materia de seguridad por goteras, pabellones cerrados e instalaciones en una situación de abandono total.

Asignación de proyectos

Realidad ante la que instan al Ministerio de Transportes a tomar medidas urgentes, así como a la asignación de proyectos futuros «vinculados a compromisos oficiales, huyendo de palabras y promesas vacías». Y es que deja claro la formación que a estas alturas no se fían de lo que dice ese organismo estatal del que depende el sistema ferroviario.

Entre otras cosas, recuerdan que Adif ha eliminado la jefatura de mantenimiento de la base de Burgos en beneficio de las de Valladolid y Pamplona, con la consiguiente pérdida de empleo; Logirail, está volviendo a apostar por centralizar servicios como demuestra el hecho de que tiene apenas la mitad de los 120 puestos que iba a tener el Centro de Competencias Digitales; y Renfe, ha derribado varios edificios, va a cerrar el taller de Remolcado y está cediendo carga de trabajo al sector privado.