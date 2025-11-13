El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El cierre de Remolcado supondrá la pérdida de otros 16 empleos en Renfe. Avelino Gómez

IU llama a movilizarse para evitar la pérdida del sector ferroviario de Miranda

Lamenta que el ferrocarril haya pasado en las últimas décadas de «motor de desarrollo a asomarse al abismo«

Cristina Ortiz

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:50

Comenta

Miranda puede presumir de tener una posición geográfica clave y unas condiciones estratégicas envidiables, reconocidas no sólo a nivel nacional; pero que no van a ... ser suficientes para evitar que las decisiones políticas la vayan a «borrar del mapa ferroviario». Izquierda Unida tiene claro que la planificación estatal del sector en los últimos años ha apostado por «aislar» a la ciudad e ir retirándole su peso específico en el mundo del tren, un ámbito que marcó la identidad local años atrás y que hoy en día está más que diluido.

