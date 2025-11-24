El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las actividades se vienen desarrollando durante estos años. Avelino Gómez

Homenaje en Miranda a las víctimas de la violencia machista y manifestación conjunta

Partirá a las 20.00 horas de este martes desde la sede de la Junta

Raúl Canales

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:06

Comenta

La conmemoración del 25 N ha dejado en la ciudad un variado programa de actividades en las jornadas previas pero solo habrá una manifestación, ya ... que los colectivos feministas han decidido sumarse a la movilización convocada por el Ayuntamiento y que partirá desde la sede de la Junta a las 20.00 horas.

