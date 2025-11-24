Homenaje en Miranda a las víctimas de la violencia machista y manifestación conjunta

La conmemoración del 25 N ha dejado en la ciudad un variado programa de actividades en las jornadas previas pero solo habrá una manifestación, ya ... que los colectivos feministas han decidido sumarse a la movilización convocada por el Ayuntamiento y que partirá desde la sede de la Junta a las 20.00 horas.

Previamente, Mujeres en la calle llevará a cabo el homenaje 'Voces Calladas' en el que se leerán los nombres de las asesinadas violencia machista y cerrarán el acto con una poesía. «Este 25 N tomamos de nuevo las calles por las que ya no pueden hacerlo, para que se haga justicia, para que se proteja a las mujeres y sus criaturas y dejar claro que estamos hartas de la violencia institucional y de la impunidad de los agresores», aseguran desde Mujeres en la calle, que han anunciado que se sumarán a la manifestación que recorrerá las calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza España.

La marcha está convocada por el Ayuntamiento. En este sentido, la concejala Soraya Solórzano destaca la importancia de visibilizar el rechazo de lasociedad a la violencia de género, «al tiempo que mostramos una red de apoyo a las víctimas y sus familias. Nuestra participación en la lucha debe ser activa y Miranda no puede quedarse al margen».

Los actos municipales continuarán mañana con una charla en la Casa de Igualdad en la que se hablará sobre la revictimización de las mujeres que sufren violencia machista, mientras que el sábado, se pintará un mural gracias a la colaboración de Tinte Rosa.

Por su parte, el colectivo Palabras Violetas ofreció ayer una conferencia sobre la trata a cargo de Pilar de Lara, jueza del caso Carioca.