El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Presentación del libreto en un acto en la tarde del martes en la Casa de Cultura. Avelino Gómez

Francisco Cantera, una vida en viñetas

La fundación que custodia el legado del mirandés ilustre acerca su figura a los jóvenes a través de un cómic

Cristina Ortiz

Martes, 18 de noviembre 2025, 21:26

Comenta

A través de los ojos y de la mirada a la historia de Samuel, un niño descendiente de sefardíes que llega a Miranda dispuesto a ... saber quién es ese estudioso ilustre del hebraísmo y su cultura, los escolares mirandeses y la ciudadanía en general, podrán conocer de manera sencilla y amena algo más sobre la vida y el trabajo del profesor Cantera Burgos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vacile de Paula Badosa a su ex David Broncano en las preguntas sobre sexo y dinero: «Más que tú»
  2. 2

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía
  3. 3

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  4. 4 El SEPE obligará a los que cobran un subsidio a presentar la declaración de la renta en 2026
  5. 5 Alertan de que la situación de inseguridad ciudadana en Portugalete es «insostenible»
  6. 6

    El asesino de Buesa y de su escolta queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  7. 7 Embiste a varios vehículos en Bilbao y luego rompe el cristal del coche patrulla que le llevaba detenido
  8. 8 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  9. 9 Bizkaia se congela en noviembre: un chorro polar dejará temperaturas bajo cero, nieve y granizo
  10. 10

    El Barça no da entradas al Athletic y frustra el viaje de los 600 rojiblancos que deseaban ir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Francisco Cantera, una vida en viñetas

Francisco Cantera, una vida en viñetas