Francisco Cantera, una vida en viñetas

A través de los ojos y de la mirada a la historia de Samuel, un niño descendiente de sefardíes que llega a Miranda dispuesto a ... saber quién es ese estudioso ilustre del hebraísmo y su cultura, los escolares mirandeses y la ciudadanía en general, podrán conocer de manera sencilla y amena algo más sobre la vida y el trabajo del profesor Cantera Burgos.

¿Cómo? A través de las 17 páginas del cómic editado por la fundación encargada de custodiar y difundir el legado de «un mirandés universal» y que, por fin, tras casi tres años, ha conseguido que vea la luz un proyecto ilusionante, por lo que significa de dar a conocer la figura del erudito local y de la historia de la ciudad en la que vivió y de la que formó parte.

Problemas con la financiación, que ha sido difícil conseguir, y con las ilustraciones, han dilatado la impresión de un libreto en el que, finalmente, los dibujos los ha llevado a cabo de manera altruista el mirandés Ricardo Dulanto, que lo concluyó hace ya un año. Él ha sido el encargado de convertir en historietas una idea de Jorge Budia, con texto y desarrollo de Itxane Méndez, que ha coordinado Enrique Álvarez. También han participado en el proyecto Roberto Alonso, responsable de la digitalización; y Laura Preciado, que ha trabajado en la documentación y el diseño de la cubierta.

Trabajo creado pensando en conectar con los jóvenes, más concretamente con los alumnos de 6º de Primaria, ya que entre los 9 colegios de la ciudad, además de los de Pancorbo y Treviño, se van a repartir alrededor de 450 ejemplares. Se busca que en todos los centros haya ejemplares suficientes para que los docentes puedan trabajar todos los años en ese último curso de esa etapa educativa el conocimiento de la figura del profesor y de la época en la que vivió.

«Hemos considerado que era una edad adecuada porque ya tienen una comprensión histórica de la época contemporánea», explicó Preciado, delegada del patronato. Y es que el cómic se entregará a los centros con unas guías didácticas que puedan emplear los profesores en el aula a la hora de abordar ese tema.

Una iniciativa que confían en que tenga éxito, porque la acogida de los centros a los que han expuesto la iniciativa y a los que han pedido opinión, ha sido buena. De todos modos, la entidad tiene en mente pasar por los colegios antes de final de curso para «hacer un seguimiento y saber cómo han recibido los chavales la iniciativa». Y es que el objetivo es que sea un tema que se trabaje de manera recurrente en ese curso académico; por lo que la actividad didáctica se podría ir adaptando a la respuesta del alumnado. Evidentemente, no el cómic.

El resto de los ejemplares, hasta alcanzar el millar que se han editado, se utilizarán para hacer llegar la historia de Cantera Burgos a otros centros de la provincia y para ponerlos a disposición de los mirandeses que se quieran hacer con ellos directamente pasando por la sede de la Fundación en la Biblioteca Cervantes. «El patronato de la fundación está muy ilusionado con el proyecto», aseguró Preciado. También muchos mirandeses, que en esta tarde de martes acudían a la Casa de Cultura al acto de presentación del cómic para ser de los primeros en poder ojear las páginas y conocer la historia.

Álvaro de Gracia, presidente

El acto también sirvió para presentar al nuevo presidente de la entidad: Álvaro de Gracia. Sustituye a Enrique Álvarez, que ya había anunciado a principios de 2025 que en la próxima reunión anual del patronato dejaría el cargo y esa cita se celebró hace unos días. Toma el relevo una persona con trayectoria de años dentro de la Fundación y experiencia contrastada al frente de entidades locales, ya que durante diez años fue el máximo responsable de la Cofradía de San Juan del Monte.