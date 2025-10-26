El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los alumnos disfrutaron siendo ellos mismos los científicos. Avelino Gómez

Otra forma en Miranda de entender el tiempo

Meteolab. Investigadores vinculados al CSiC acercan a los estudiantes el desarrollo de fenómenos meteorológicos

Cristina Ortiz

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:14

Hay muchos tipos de presión. La que sienten los alumnos ante un examen, la arterial o la que define una magnitud de fuerza en términos ... físicos, que es en la que ponían el foco esta semana investigadores del CSIC, en el marco del programa 'Ciudad Ciencia', para acercar a los alumnos del Montes Obarenes y Fray Pedro de Urbina algunos fenómenos meteorológicos reconocibles por la ciudadanía en general, como Danas, tornados, gotas frías, olas de calor, mareas...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

