Habrá buena música en Bayas. E. C.

El festival Antorcha superará los 3.000 asistentes y roza el lleno en Miranda

Cerca del 80% de las entradas para el Multifuncional se han vendido fuera de la ciudad y la organización ha fletado buses desde Bilbao, Burgos o Vitoria

Raúl Canales

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:21

No es fácil abrirse paso en el competitivo mundo festivalero, pero Antorcha irrumpió con fuerza el año pasado y en su segunda edición está demostrando ... que va en serio. A estas alturas ya ha superado las ventas de su estreno y apunta a superar los 3.000 espectadores entre los que asistirán al recinto principal y los que acudirán a los conciertos matinales, una cifra que roza el sold out y que confirma que la cita mirandesa se ha hecho un nombre rápido gracias a un cartel que cuenta con artistas con mucho tirón dentro de la escena punk rock.

