El festival Antorcha superará los 3.000 asistentes y roza el lleno en Miranda
Cerca del 80% de las entradas para el Multifuncional se han vendido fuera de la ciudad y la organización ha fletado buses desde Bilbao, Burgos o Vitoria
Raúl Canales
Martes, 18 de noviembre 2025, 23:21
No es fácil abrirse paso en el competitivo mundo festivalero, pero Antorcha irrumpió con fuerza el año pasado y en su segunda edición está demostrando ... que va en serio. A estas alturas ya ha superado las ventas de su estreno y apunta a superar los 3.000 espectadores entre los que asistirán al recinto principal y los que acudirán a los conciertos matinales, una cifra que roza el sold out y que confirma que la cita mirandesa se ha hecho un nombre rápido gracias a un cartel que cuenta con artistas con mucho tirón dentro de la escena punk rock.
Non Servium es el único que repite en un elenco que tiene nombres que son habituales de los grandes eventos veraniegos como Segis, Sons of Aguirre, Kaos Urbano o Suzio 13. El reclamo internacional lo ponen los suecos Perkele mientras que la sorpresa es la presencia de Decibelios, grupo histórico de la década de los 80 y que se vuelven a juntar para esta fecha, la única que darán en todo el país antes de hacer una mini gira por Sudamérica.
«Hemos arriesgado porque creemos que es la única forma de crecer y el público ha respondido», asegura Claudia Michelena, vicepresidenta de la asociación cultural La Barraca, organizadora de un festival que contará con un presupuesto de 130.000 euros, el doble del año pasado, financiado casi en su totalidad con las entradas y la barra ya que la subvención municipal apenas cubre un 10% del total. «Hacemos un esfuerzo muy grande, no solo en lo económico. Cuidamos cada detalle para que tanto los grupos como el público se sientan como en casa», explica.
Antorcha ha logrado en poco tiempo dar un impulso a la agenda cultural de la ciudad. «Ebrovisión ha demostrado a lo largo de muchos años que los festivales pueden ser un escaparate, porque han colocado a Miranda en el mapa, pero también una fuente de ingresos para la hostelería y el comercio local. Es la intención con la que también surgió Antorcha, la de promocionar y aportar a nuestra ciudad», asegura Michelena, quien remarca que «cuando cuatro locos forman una asociación y se juegan su tiempo y su dinero, en realidad no solo se lo están jugando ellos, sino todo Miranda. Que los festivales vayan bien, como cualquier iniciativa social o cultural, es bueno para todos; si fracasan, perdemos una oportunidad todos los mirandeses».
En este sentido, la vicepresidenta de La Barraca pone en valor que la inmensa mayoría de los asistentes son de fuera. La organización ha tenido que poner buses desde Bilbao, Burgos, Merindades y Vitoria, pero las estadísticas de la venta de entradas arroja que vendrá público de todos los rincones del país. Madrid es una de las comunidades con más afluencia, «pero cuando miramos los datos vemos que hay público de casi todas las provincias. Nos hemos quedado muy sorprendidos y es cuando te das cuenta del impacto que puede tener un festival», apunta Michelena. Que haya tanto público de fuera es una inyección económica para la ciudad, como demuestra que desde hace meses los alojamientos están llenos y las reservas en restaurantes también se han multiplicado.
Aunque el epicentro estará en el Multifuncional a partir de las 16.00 horas, por la mañana habrá conciertos gratuitos en la Fábrica de Tornillos. Chulería Joder! y Disasters Jacks serán las bandas encargadas de encender la mecha en una actividad «con la que pretendemos aportar a la agenda cultural de la ciudad y dar la oportunidad a todo el mundo de acercarse a un género musical que quizá no conoce mucho pero que le va a sorprender positivamente». Desde ahí, partirán autobuses gratis hasta el recinto de Bayas, donde la música se prolongará hasta la madrugada.
Exposiciones, visitas al campo de concentración y donación solidaria al colectivo Saltando Charcos
Baila, piensa y lucha es el lema elegido por Antorcha para la camiseta oficial de esta edición. «Resume nuestra filosofía, porque con la música como motor y altavoz, queremos ir un paso más allá. La cultura tiene un enorme potencial para cambiar las cosas, sin olvidar la diversión», asegura Michelena, que lamenta que muchos macrofestivales reúnan a miles de personas pero no aporten nada más que un fin de semana de fiesta. «Nos gustaría que la gente que viene a Antorcha se lleve algo más que doce horas de conciertos y de nuevos amigos, que también conozca más sobre Miranda, sobre nuestra historia, la gastronomía local... y quizá el día de mañana cuando pase por la N-1 de viaje decida parar otra vez». Para la asociación La Barraca, «Miranda tiene mucho que ofrecer» y por eso han vuelto a organizar visitas guiadas al campo de concentración que el año pasado fueron un éxito. En futuras ediciones, les gustaría hacer visitas a otros puntos de la ciudad. Además, durante el festival, se podrá contemplar una exposición de carteles cedidos por la Fundación Anselmo Lorenzo de la Guerra Civil. «Conocer el pasado es importante, más ahora que vuelven los tiempos oscuros y suenan con fuerza discursos que parecen de otra época», explican desde la organización, que además de agitar conciencias quiere dar ejemplo. En un gesto de coherencia, colocarán un futbolín en el festival y toda la recaudación irá a beneficio de Saltando Charcos, asociación a la que el festival también aportará una cantidad extra. Dicho colectivo lleva muchos años trabajando en el barrio de Gamonal con niños en riesgo exclusión social. El año pasado la donación fue a colectivos que trabajan con migrantes.
