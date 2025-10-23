El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Eduardo Araguzo, presidente de FAE, durante el acto celebrado este jueves. Avelino Gómez

FAE apuesta por dar pasos hacia la «autosuficiencia» energética de Miranda

Los empresarios piden impulsar proyectos que generen energía y tener así más fuerza para «no quedarse atrás» en el reparto de potencia

Raúl Canales

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:06

La escasez de potencia energética es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la ciudad, que ve estrangulada su política de captación ... de inversores. Si no puede garantizar el suministro, hay muchas empresas que no pueden instalarse en los polígonos locales y ya hay media docena de operaciones, que estaban muy avanzadas, y que han sufrido un frenazo. Con la potencia actual se puede abastecer a las que ya están, pero es imposible que puedan desembarcar electrointensivas.

