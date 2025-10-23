FAE apuesta por dar pasos hacia la «autosuficiencia» energética de Miranda

La escasez de potencia energética es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la ciudad, que ve estrangulada su política de captación ... de inversores. Si no puede garantizar el suministro, hay muchas empresas que no pueden instalarse en los polígonos locales y ya hay media docena de operaciones, que estaban muy avanzadas, y que han sufrido un frenazo. Con la potencia actual se puede abastecer a las que ya están, pero es imposible que puedan desembarcar electrointensivas.

«No podemos quedarnos atrás», enfatiza Eduardo Araguzo cuando se habla de las negociaciones que las diferentes comunidades autónomas mantienen con el Gobierno por el reparto energético. El presidente de la Federación de Empresarios (FAE) está convencido de que Miranda tiene todos los atractivos para atraer nuevas inversiones pero que ha perdido mucho tiempo en un tema «que se veía venir de lejos pero ante el que nadie ha reaccionado hasta que los tenemos ya encima».

Araguzo recuerda que la provincia produce más energía que la que demanda y cree que, sin dejar de lado los contactos con las altas esferas, Miranda tiene que dar pasos hacia la autosuficiencia. «Tenemos que intentar ser lo más sostenibles energéticamente hablando o acercarnos a ese objetivo, y a partir de ahí, tendremos también más peso para exigir», apunta. En este sentido, el representante de los empresarios locales considera que a la hora del reparto se debería tener en cuenta que territorios aportan y quienes solo demandan. «Hay ciudades no muy lejanas a nosotros que piden más energía pero que no quieren ni oír hablar de proyectos necesarios para generarla», matiza.

Por eso, Araguzo cree que Miranda debe caminar en sentido inverso, es decir, que debe intentar ser una localidad que se fije como objetivo lograr cierta autosuficiencia y destrabar de esta forma la llegada de nuevas empresas. «No es algo que se consigue de la noche a la mañana, pero si ya vamos tarde, no podemos perder mucho más tiempo», remarca.

El presidente de FAE pone en valor la cantidad de metros cuadrados disponibles que tiene la ciudad, muchos de los cuales, estima que pueden destinarse a proyectos energéticos y especialmente a la energía solar. Sobre la mesa se han puesto algunas oportunidades, pero ninguna ha llegado a cristalizar.

Para Araguzo, la ciudad ha avanzado en su proceso de reindustrialización y alaba el trabajo que se ha realizado para atraer nuevos inversores a los polígonos locales, pero considera que ha llegado el momento de dar un paso más. «Necesitamos empresas tractoras que generen actividad en su radio de acción», afirma una de las personas que menor conoce el tejido empresarial de la ciudad.

Encuentros como el de ayer, en el que asistieron grandes personalidades tanto del Gobierno como de la Junta, representan para FAE una ocasión inmejorable para que Miranda se haga escuchar y pueda reivindique su papel en cuestiones trascendentales como el reparto energético o las condiciones ventajosas para atraer empresas. «Somos un gran lugar para invertir, inmejorable, pero tenemos que solucionar algunos problemas que hemos tardado en ver venir y que ahora comprometen nuestro futuro a corto y medio plazo», sostiene.