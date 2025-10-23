«Es fácil pedir bajar impuestos y a la vez mejorar los servicios de Miranda»

La política fiscal centró el debate del pleno extraordinario celebrado este jueves, en el que el PP volvió a criticar al equipo de Gobierno por ... la «excesiva» carga que soportan los mirandeses. El portavoz del principal partido de la oposición no apunta tanto al dinero que desembolsan los vecinos, sino a los servicios que reciben a cambio.

«Es fácil pedir bajar los impuestos y a la vez no decir cuales y encima pedir que se mejoren los servicios», aseguraba Pablo Gómez, quien achacaba a Sergio Montoya jugar con los datos para su beneficio. El portavoz socialista admite que la recaudación por el IBI ha subido casi 4 millones en la última década y que la recaudación impositiva total también se ha aumentado, pero cree que es necesario compararlo con el porcentaje que ese dinero representa en el presupuesto total del Ayuntamiento. Es decir, que a las arcas municipales ingresa más dinero por los mismos conceptos, pero también se han disparado los gastos. «La economía municipal es como la de cualquier familia pero a gran escala. Ingresamos más dinero por el IBI pero todos los precios han subido», enfatizaba.

También Guillermo Ubieto desmentía algunas de las afirmaciones del portavoz de los populares, argumentando que sí que se han implementado nuevos servicios. «Solo en las concejalías que gestionamos IU- Podemos tenemos 288.000 euros de nuevos servicios» y enumeraba la limpieza de las aulas infantiles, la mejora de huertos urbanos o el inventario de arbolado como algunas de las novedades.

En el debate, el PP calificó de «asfixiante» la carga fiscal porque «los mirandeses pagamos más por el IBI que los vitorianos y más por el impuesto de circulación que 30 capitales de provincia» por lo que pide bajar el tipo del impuesto de bienes inmuebles en dos puntos «porque eso tampoco supone una millonada que vaya a descuadrar el Ayuntamiento». A diferencia de Vox, que no ha presentado ninguna propuesta fiscal, el PP ha lanzado una batería de medidas entre las que se incluye un estudio de costes real de algunos servicios, aunque el equipo de Gobierno no ha aceptado sus propuestas. «Tenemos un Ayuntamiento bloqueado y sin ideas», cuestiona Montoya.