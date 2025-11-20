La escasez de administrativos «pone en riesgo» la calidad educativa de los centros de Miranda Las plantillas denuncian la «grave» situación que atraviesan los espacios docentes y alertan de que la carga de trabajo ya afecta al alumnado

«La falta de personal es algo insostenible que afecta tanto a personal docente como a personal no docente y personal laboral. La Dirección Provincial de Burgos está en un estado de caos por la falta de recursos humanos, viene de lejos. La sobrecarga de tareas está provocando situaciones críticas», así de contundente iniciaba Marcelino Arribas, presidente de la Junta de Personal de Periféricos, el discurso enmarcado en la protesta celebrada esta mañana contra la situación que adolecen diversos centros educativos de la provincia por la escasez de profesionales.

La problemática, iba más allá, «ha generado problemas de salud en la plantilla, tal y como reflejan las revisiones de Riesgos Laborales y, en vez de mejorar, aún reducen más las plazas en las plantillas».

La concentración ha tenido lugar lugar en la puerta del CIFP Río Ebro, así como en otros espacios de la provincia, con representación de la comunidad docente, no docente y de personal laboral. Así las cosas, en el caso concreto de nuestra ciudad, los representantes de las plantillas han puesto sobre la mesa que la falta de administrativos y auxiliares está afectando a varios centros y «llevando al límite» el funcionamiento diario.

«La carga de labores administrativas es tanta que es imposible asumir todas las gestiones en tiempo y forma. De las dos plazas creadas en los institutos MontesObarenes y Fray Pedro de Urbina, sólo una está cubierta. En el Río Ebro, por su parte, la única persona que ocupa plaza a día de hoy está tres días en este centro y los otros dos se desplaza a trabajar al Centro de Formación de Profesorado e Innovación Educativa». De esta manera, los equipos docentes tienen que destinar tiempo de su trabajo a desarrollar labores administrativas urgentes que no les corresponden.

«Esta falta de personal administrativo repercute en las matriculas, certificados, títulos y atención al alumnado y sus familias. El trabajo se acumula y es imposible sacar adelante todo sin el personal necesario, la situación es excepcionalmente grave y afecta ya incluso al alumnado y a sus familias», reiteraba Arribas.

Según pudo constatar EL CORREO a través del testimonio de varios profesores del centro de formación profesional situado en El Crucero, la problemática se extiende en el tiempo.

«Llevamos muchos meses haciendo los trámites administrativos urgentes. Son cosas necesarias para poder llevar tus clases en el día a día, y que también necesitan tus alumnos. Te toca hacer el trabajo de dos personas porque, en nuestro centro, sólo disponemos de una persona tres días por semana, con lo que la mitad del tiempo no está y, cuando sí está, tenemos una de trámites a realizar que da miedo. Un embudo», explicaban dos docentes en la concentración.

El diagnóstico, para la Junta de Personal, es más que claro. «La administración no cubre las vacantes, no realizar ofertas de la manera adecuada y deja que a la plantilla sin reemplazo. Se resiente la calidad de la enseñanza y llevamos años con este problema. La RPT contemplaba tres plazas aquí, nos quitaron una y sigue habiendo el mismo trabajo».

