El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Desde no recoger las heces de perro a las infracciones por incumplimientos urbanísticos. Avelino Gómez

Ejecutado solo un 6.28% de los 100.000 euros previstos por la infracción de ordenanzas en Miranda

El servicio municipal ha tramitado 142 sanciones por este concepto y las personas multadas han abonado una media de 40 euros por expediente

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:45

Comenta

Mucho ha cambiado también el panorama en los últimos años en lo que a las multas por infracción de ordenanzas municipales, que no tienen relación ... con el tráfico, se refiere. De hecho, el Consistorio mirandés presupuestó 25.000 euros de ingresos en este apartado en 2022, y llegó incluso a superar los 111.000 recibidos; pero ahora la realidad, salvo sorpresa de última hora, se va a quedar muy lejos de la expectativa dibujada en enero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  2. 2

    La presión policial en Bilbao extiende la delincuencia hacia otras localidades
  3. 3

    El Eibar ofrece al Athletic una «alianza» sobre su cantera en su nueva ciudad deportiva en Bizkaia
  4. 4

    La refundación de Ikasle Abertzaleak provoca una tormenta en el mundo radical
  5. 5

    Cuatro evacuados por el incendio en una nave del antiguo matadero de Zorroza
  6. 6

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  8. 8

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  9. 9

    Decenas de robos en coches con el método del proyectil, el mechero y las gomas
  10. 10 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ejecutado solo un 6.28% de los 100.000 euros previstos por la infracción de ordenanzas en Miranda

Ejecutado solo un 6.28% de los 100.000 euros previstos por la infracción de ordenanzas en Miranda