Ejecutado solo un 6.28% de los 100.000 euros previstos por la infracción de ordenanzas en Miranda

Mucho ha cambiado también el panorama en los últimos años en lo que a las multas por infracción de ordenanzas municipales, que no tienen relación ... con el tráfico, se refiere. De hecho, el Consistorio mirandés presupuestó 25.000 euros de ingresos en este apartado en 2022, y llegó incluso a superar los 111.000 recibidos; pero ahora la realidad, salvo sorpresa de última hora, se va a quedar muy lejos de la expectativa dibujada en enero.

Y es que ,tal y como confirma el informe relativo al estado de ejecución de los ingresos del ente municipal, a 31 de octubre de 2025, el Ayuntamiento cuenta con un total de 6.278 euros en derechos reconocidos netos por la infracción de otras ordenanzas municipales no relacionadas con el tráfico. Se trata de un monto más que exiguo si se tiene en cuenta que, en el Presupuesto Municipal de 2025, se contemplaban 100.000 euros de ingresos para las arcas públicas mirandesas por este concepto y, hasta la fecha, sólo se ha ejecutado un 6,28% del total a falta de noviembre y diciembre por contabilizar. No se va a cumplir con la previsión.

Asimismo, sólo ha llegado el 59,7% de esta cantidad a la cuenta, un total de 3.777 euros, ya que los sancionados todavía adeudan los 2.531 euros restantes. Haciendo la comparativa, son más de 100.000 euros menos los que la ciudad ha ingresado con respecto al ejercicio de 2022.

Cada persona sancionada por infringir alguna de las ordenanzas municipales ha pagado, de media, unos 40 euros. Y es que, según el informe oficial, la Policía Local de Miranda ha impuesto un total de 142 multas por la infracción de ordenanzas municipales no relacionadas con el tráfico. El 5,3% de las 2.669 multas tramitadas en el presente ejercicio se engloban en este apéndice.

Dentro de este apartado, se enmarcan prácticas tan variopintas como no recoger las heces de perro, cuya ordenanza animal contempla sanciones de 500 euros para quienes tengan una conducta incívica. Es la multa mínima para las infracciones leves, aunque si el comportamiento es reiterado, la cuantía puede incrementarse hasta los 10.000 euros.

Aunque no hay datos concretos acerca de las multas a los dueños irresponsables, años atrás no se han superado la decena de sanciones por curso y todo apunta a que se sigue en la misma tendencia.

También se pueden subrayar las sanciones por incumplimientos urbanísticos, un dato que lleva años sin aumentar y suele suscitar criticas en los grupos de la oposición desde hace años. Y es que, en una ciudad de más de 37.000 habitantes, parece lo más lógico que existan infracciones por edificios que han de ser demolidos o remodelados, por obras no acometidas e infracciones de en el ámbito tributario, o por solares desatendidos.

En definitiva, el ejercicio de 2025 esta sirviendo para que Policía Local vuelva a los guarismos de penalizadores previos al choque con Pablo Gómez. Son ya cerca de tres millares de multas, si bien es cierto que 553 a través de la DGT, pero el número de sanciones por infringir las otras ordenanzas municipales sigue siendo testimonial. Tanto es así que, con 142 expedientes tramitados, Miranda sólo ha ejecutado el 6,28% del dinero presupuestado este año por este tipo de conductas.