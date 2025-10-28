Educar con emociones y compartiendo experiencias tiene premio en Miranda

Recibir un premio no es la finalidad que mueve a ningún docente a llevar a cabo un proyecto educativo, el objetivo siempre pasa por mejorar ... la calidad de la enseñanza y el éxito del alumnado; pero, evidentemente, que se reconozca el trabajo y el esfuerzo, gusta. Y eso es lo que la Junta ha hecho con dos proyectos de calidad presentados por centros educativos mirandeses que, gracias a ello, recibirán un cheque de 1.000 euros y un reconocimiento público en el marco de un evento que se celebrará en Valladolid el 12 de diciembre.

Allí acudirá, en representación de Sagrados Corazones, Rubén Marlasca, que ha visto destacar una propuesta innovadora e imaginativa para combinar el medio ambiente con los sentimientos de los estudiantes y, además, atendiendo a los objetivos marcados en la Agenda 2030. «Hay que preparar a los alumnos para un futuro sostenible y qué mejor que desde la propia emoción», defendía el responsable del proyecto.

Y, en su caso, lo han hecho implicando a todos los niveles educativos, desde Primaria a Bachiller, en actividades con carácter medioambiental que fueron realizando a lo largo del curso, desde la recogida de basura del proyecto Spogomi o un congreso escolar medioambiental, que sirvió para exponer muchos de los trabajos de los estudiantes.

«Queríamos que todos los proyectos tuvieran un nexo común: las emociones. Ver qué sensaciones tanto positivas como negativas experimentan, cómo valoran y cómo se implican en temas vinculados al medio ambiente, que es un eje vertebral de las líneas del colegio. Se apuesta por el aprendizaje significativo», explicó Marlasca; sorprendido y agradecido con el reconocimiento, porque «no pensábamos que iba a gustar tanto, porque medir las emociones es muy complicado».

Compartirán escenario con el ITM, que ya ha pasado por allí en otra ocasión. Ésta lo hará por su proyecto 'Share Knowledge', que no es otra cosa que trabajar de manera conjunta entre el profesorado, de cara a compartir conocimiento y experiencia en la estrategia de aprendizaje de cara a adaptar su actividad diaria a los cambios legislativos de la FP.

Y es que esa modificación normativa ha llevado al centro a revisar todas las programaciones de todos los módulos. «Ha habido un cambio bastante grande en aspectos curriculares y de los resultados de aprendizajes. El año pasado revisamos las programaciones de los primeros cursos con la nueva metodología y éste, las de los segundos», explicó Fátima Gordo, responsable de LEAN del ITM.

Modificaciones que han implementado con trabajo en equipo, poniendo en común cómo entendía cada docente los cambios en la legislación, además de compartir su bagaje y sus habilidades como profesores. «Hemos unido nuestra experiencia pasada con los nuevos conocimientos que hemos tenido que implementar ahora», concluyó Gordo.