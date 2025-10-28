El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una de las jornadas del Spogomi llevó el año pasado a alumnos de SS CC a recoger basura junto al Ebro. Avelino Gómez

Educar con emociones y compartiendo experiencias tiene premio en Miranda

Dos proyectos de calidad educativa de Sagrados Corazones e ITM están entre los nueve galardonados por la Junta en la provincia

Cristina Ortiz

Martes, 28 de octubre 2025, 20:48

Comenta

Recibir un premio no es la finalidad que mueve a ningún docente a llevar a cabo un proyecto educativo, el objetivo siempre pasa por mejorar ... la calidad de la enseñanza y el éxito del alumnado; pero, evidentemente, que se reconozca el trabajo y el esfuerzo, gusta. Y eso es lo que la Junta ha hecho con dos proyectos de calidad presentados por centros educativos mirandeses que, gracias a ello, recibirán un cheque de 1.000 euros y un reconocimiento público en el marco de un evento que se celebrará en Valladolid el 12 de diciembre.

