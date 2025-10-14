El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El productor mirandés posando con una de las máscaras de sus rodajes. E. C.

Edgar de Benito presenta 'Unprovidence'

El productor creativo mirandés estrenará el próximo 25 de octubre en el 'Curtas Festival' un nuevo cortometraje

Javier Alonso

Martes, 14 de octubre 2025, 00:03

Comenta

Edgar de Benito lleva trabajando en el mundo audiovisual desde hace diez años. Desde la creación en el año 2019 de la productora 'Invictus Designs ... Productions' por parte del escultor 3D Víctor Marín, el mirandés lleva trabajando mano a mano con el director para que, según confiesa, «todos los departamentos, ya sea vestuario, arte o peluquería, vayan acorde con lo que se busca visualmente». Confiesa además que tiene una labor bastante variada dentro de la productora. «También soy uno de los que consigue la financiación, me encargo de la distribución y cubro ciertos departamentos que necesitan apoyo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  2. 2

    La historia detrás del abrazo entre Mikel Jauregizar e Ibon Sánchez
  3. 3

    Estos son los 20 rehenes vivos liberados por Hamás
  4. 4

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  5. 5

    Euskadi frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades
  6. 6

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  7. 7

    ¿Por qué nuestros iPhones son más tontos que en el resto del mundo?
  8. 8

    Bildu critica al viceconsejero de Seguridad por llamar «fascistas» a los radicales que reventaron el acto falangista en Vitoria
  9. 9

    La nueva vida de George Dowell, el futbolista al que un accidente de tráfico dejó en silla de ruedas
  10. 10 Servicios mínimos para el paro por Palestina del miércoles: 30% en el transporte y como un festivo en sanidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Edgar de Benito presenta 'Unprovidence'

Edgar de Benito presenta &#039;Unprovidence&#039;