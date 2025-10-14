Edgar de Benito presenta 'Unprovidence'

Edgar de Benito lleva trabajando en el mundo audiovisual desde hace diez años. Desde la creación en el año 2019 de la productora 'Invictus Designs ... Productions' por parte del escultor 3D Víctor Marín, el mirandés lleva trabajando mano a mano con el director para que, según confiesa, «todos los departamentos, ya sea vestuario, arte o peluquería, vayan acorde con lo que se busca visualmente». Confiesa además que tiene una labor bastante variada dentro de la productora. «También soy uno de los que consigue la financiación, me encargo de la distribución y cubro ciertos departamentos que necesitan apoyo».

La empresa como tal fue creada por Marín hace veinticinco años y por entonces diseñaba criaturas en formato tres dimensiones como buen modelador. Sin embargo, fue hace seis cuando se transformó en una productora audiovisual, coincidiendo con la llegada de Edgar. Desde entonces han estado trabajando en numerosas producciones especializadas en los géneros de fantasía y de terror.

Y ahí es donde entre en escena 'Unprovidence'. El estreno mundial del nuevo trabajo de la productora en la que trabaja el creativo mirandés tendrá lugar en tierras gallegas, concretamente en el 'Curtas Festival do Imaxinario de Vilagarcía de Arousa'. El prestigioso certamen cuenta con más de medio siglo de historia y celebrará este año su 53º edición. El plan del cortometraje es «hacer un homenaje al escritor estadounidense H. P. Lovecraft trasladando su esencia a lo audiovisual», aseguraba De Benito. Todo ello lo han podido lograr «haciendo bastante uso del mar como elemento principal y con una narrativa muy lenta». Además, el mirandés asegura que «se trata de una historia diferente a lo que el espectador suele estar acostumbrado en este tipo de narrativas con un final que la gente no se va a esperar».

Por otra parte, el director de la obra decidió inspirarse en Lovecraft porque «se juntó con el ilustrador Tomás Hijo para hacer unas monedas que estaban basadas en el escritor. En principio iba a ser un anuncio pero fue escalando y terminó convirtiéndose en un cortometraje», explicaba Benito.

Con una marcada estética de finales del siglo XIX y un equipo técnico bastante reducido, de tres personas exactamente, el productor mirandés asegura que «en este caso era inviable contar con más sujetos ya que uno de los lugares donde rodamos fue una cueva de difícil acceso. De hecho, no hay sonidista, grabamos el sonido directamente desde la cámara y luego me encargué yo personalmente de realizar las labores de edición». Los lugares de grabación los escogió el director Víctor Marín «dando un paseo por Marbella con sus amigos», desvelaba.

En cuanto a la idea de estrenar el proyecto de forma exclusiva en el 'Curtas', De Benito admite que la habitual asistencia de Víctor a festivales del estilo ha hecho que en la productora dispongan de muchos contactos. Además, la conmemoración de la figura de Lovecraft este año en el festival, ha servido de detonante para que el equipo decidiera presentar su creación. «A día de hoy seguimos perfeccionando algunas cosas del corto para poder enviarlo cuanto antes», admitía.

El estreno se producirá dentro del Bloque Arrepíos I de la Sección Oficial Fantástico de Curtas Festival do Imaxinario 2025, en el Salón García, el próximo día 25 de octubre a las 19.15 horas de la tarde.

Desde la productora mantienen cierto secretísimo en cuanto a sus planes de futuro aunque sí que aseguran estar trabajando constantemente en seis o siete proyectos a la vez.