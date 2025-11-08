Los divorcios descendieron un 28% en Miranda durante la primera mitad de año

El Juzgado de Instrucción de Miranda tramitó, durante la primera mitad del presente ejercicio, hasta 29 rupturas sentimentales en las que las personas prefirieron optar ... por formalizar un proceso de divorcio, aunque casi en la mitad de los casos no lo hicieron con consenso entre partes. Los divorcios descendieron en casi un tercio con respecto a los mismos seis meses de 2024, cuando se llegó a los 40 procesos, concretamente en un 27,5%.

Recogiendo el último informe trimestral publicado, y sumándolo a su homónimo de entre enero y marzo, el tribunal mirandés procesó, de manera consensuada entre las dos personas involucradas, un total de 16 casos de divorcio (3 menos que el año pasado). Por el contrario, este no fue el caso en las otras 13 disputas procesadas, (8 menos que en la primera mitad de 2024), según la estadística sobre la actividad en este ámbito realizada en el partido judicial de Miranda, tal y como se recoge en el informe del Consejo General del Poder Judicial.

En esta sentido, cabe recordar que nuestra ciudad rozó el centenar de divorcios y casi la mitad de ellos concluyó sin acuerdo entre las partes en 2024, con 93 expedientes en total. Por ello, parece ser que la inercia es descendente en el presente curso.

A este guarismo de divorcios en los primeros seis meses del año hay que añadirle su homónimo referente a las separaciones. Y es que, en el tribunal de República Argentina, se registraron 4 expedientes correspondientes a este apartado, mientras que el año pasado fueron 3 en la primera mitad del ejercicio y 5, ya en la segunda.

Destacar que, de estos procesos, 2 fueron separaciones consensuadas y otras 2 acabaron sin acuerdo. Todas ellas entre enero y marzo, por lo que no se registraron separaciones durante el segundo trimestre el año.

Medidas

En otro orden de datos numéricos ligados a las rupturas, los mirandeses y los residentes en municipios pertenecientes al partido judicial de Miranda no sólo acudieron a los tribunales para disolver formalmente una pareja mediante un divorcio o una separación; sino que también lo hicieron para solicitar la modificación de las medidas previstas en sus expedientes.

Normalmente, entre las medidas a tratar, se discuten la patria potestad sobre los hijos; la pensión de alimentos, si es que hay que fijarla; el uso y disfrute del domicilio que en su día fue familiar; pensiones compensatorias en caso de que las haya, y reparto de gastos extraordinarios. Esto se da, en lineas generales, «porque también hay matrimonios sin hijos, otros que quizá ganan lo mismo y no tiene sentido una pensión compensatoria», explican las fuentes jurídicas consultadas.

Esta disputa derivó en la gestión de 16 expedientes, sólo 2 de ellos finalizaron con consenso en torno a la modificación pero hasta 14 procesos finalizaron sin acuerdo entre las personas implicadas.

En última instancia, durante la primera mitad del curso, también se procesaron en el juzgado de la ciudad 17 asuntos ligados a la modificación de medidas relativas a la guarda de los hijos. En esta apéndice, hasta 13 asuntos relaciona dos con la guardia y custodia se cerraron sin acuerdo durante los primeros seis meses del ejercicio y un total de 4 acabaron con consenso para la guarda y custodia de su descendencia.

Como es habitual, el partido judicial mirandés no registró ningún proceso de nulidad matrimonial, exactamente igual que en los últimos años, por lo que se concluye que descienden sustancialmente los divorcios y suben ligeramente las separaciones.