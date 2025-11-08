El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Siguen sin resgistrarse nulidades matrimoniales en el tribunal. Avelino Gómez

Los divorcios descendieron un 28% en Miranda durante la primera mitad de año

El juzgado de la ciudad tramitó 29 expedientes entre enero y junio, 11 menos que en el mismo tramo de 2024, pero subieron las separaciones

Toni Caballero

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:48

El Juzgado de Instrucción de Miranda tramitó, durante la primera mitad del presente ejercicio, hasta 29 rupturas sentimentales en las que las personas prefirieron optar ... por formalizar un proceso de divorcio, aunque casi en la mitad de los casos no lo hicieron con consenso entre partes. Los divorcios descendieron en casi un tercio con respecto a los mismos seis meses de 2024, cuando se llegó a los 40 procesos, concretamente en un 27,5%.

