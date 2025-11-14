El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La rápida actuación de los agentes evitó el robo. A. G.

Detenidos tras ser pillados por una cámara robando en una casa en Miranda

La dueña avisó a Policía Local que sorprendió en la vivienda a una de las sospechosas e identificó a los otros dos a través de las imágenes

Raúl Canales

Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:49

Comenta

Tres personas han sido detenidas por un presunto delito de allanamiento de morada tras ser sorprendidos en pleno robo en una vivienda. Fue la dueña ... del inmueble la que alertó a Policía Local de que estaban entrando en una casa de su propiedad pero en la que no estaba en ese momento. A través de una cámara instalada en el pasillo, había detectado la presencia de personas desconocidas que se habían colado en el piso.

