Detenidos tras ser pillados por una cámara robando en una casa en Miranda

Tres personas han sido detenidas por un presunto delito de allanamiento de morada tras ser sorprendidos en pleno robo en una vivienda. Fue la dueña ... del inmueble la que alertó a Policía Local de que estaban entrando en una casa de su propiedad pero en la que no estaba en ese momento. A través de una cámara instalada en el pasillo, había detectado la presencia de personas desconocidas que se habían colado en el piso.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda percibieron movimientos raros y a una persona que intentaba escapar subiendo por las escaleras del portal. Dentro de la casa sorprendieron a una mujer escondida en una despensa, y que ante las preguntas de los agentes, únicamente pudo ofrecer explicaciones vagas y poco convincentes de su presencia en el lugar, motivo por el que se procedió a su identificación.

Policía Local, que contó con la colaboración de una patrulla de Policía Nacional que también se desplazó al lugar, localizó al segundo sospechoso, al que había intentado huir por las escaleras, y gracias a las imágenes grabadas pudo identificar a una tercera persona que le había dado soporte.

Los hechos ocurrieron una vivienda de la calle Condado de Treviño y los tres detenidos se enfrentan a un posible delito de allanamiento de morada e intento de robo, ya que al ser sorprendidos por las fuerzas de seguridad no pudieron llevarse nada de la casa al no tener tiempo de cumplir con su objetivo.

La dueña de la propiedad se percató rápidamente de sus intenciones ya que la cámara de seguridad que tiene instalada en el interior le avisó de que había sujetos en la casa. Gracias a eso pudo avisar a Policía Local para que se personara en el lugar e impidiera el robo.

Este tipo de dispositivos cada vez son más frecuentes, sobre todo en viviendas que no son utilizadas a diario, ya que detectan y se activan con el movimiento, lo que pone en alerta a los propietarios.