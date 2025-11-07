Detenido el autor de hasta cinco robos con fuerza en una misma gasolinera de Miranda Los robos de las monedas en las máquinas de lavado han generado daños por valor de 13.000 euros

Cristina Ortiz Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:04

Un individuo considerado responsable de cinco robos con fuerza en una misma gasolinera a lo largo del último año y un hurto reciente en un bar, ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional de Miranda.

Este último arresto, que se producía en la tarde de este jueves día 6, se suma a un largo listado con la misma persona como protagonista. Y es que este sujeto atesora un historial delictivo con más de 25 detenciones policiales. La que ha dado lugar a la llevada a cabo ahora es que se le considera responsable de la sustracción por la fuerza y hasta en cinco ocasiones del dinero de las máquinas de lavado de una estación de servicio de la localidad. El último de los hechos esclarecidos tenía lugar el 5 de octubre. En esa fecha, concretamente, forzó la caja de recaudación de los servicios de lavado de vehículos existentes en la misma, sustrayendo todo su contenido.

La investigación desarrollada ha obtenido los indicios suficientes para considerarle presunto autor de cuatro robos más, perpetrados de la misma forma y contra los mismos bienes a lo largo del último año.

Además, a primera hora de la mañana del pasado 4 de octubre, las puertas de un bar cerrado aún al público se encontraban abiertas para que tras su limpieza el mismo se ventilara. El detenido aprovechó tal circunstancia para sustraer, en un momento de descuido del personal, una cesta del sorteo de Navidad expuesta en su interior, y valorada en 160 euros.

Respecto a los robos investigados, la Policía Nacional destaca que, si bien el lucro obtenido por este sujeto (las monedas con las que se abonan los servicios de lavado y aspiración) no ha sido elevado, si lo es el coste de la reparación de los daños causados en las máquinas, valorados en unos 13.000 euros.

Temas

Miranda de Ebro