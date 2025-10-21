El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Por el servicio de comedor han pasado en lo que va de año 293 personas. Avelino Gómez

Crece la población joven extranjera en el programa de personas sin hogar de Cáritas Miranda

Aunque se trata de un colectivo que va en aumento, hasta el 53% de los atendidos son españoles

Cristina Ortiz

Martes, 21 de octubre 2025, 14:16

Miranda cuenta, como otras muchas ciudades españolas, con un albergue para transeúntes. Es un recurso habitual. No lo es tanto, como reconocen en Cáritas, que ... se cuente con varios servicios y programas destinados a tratar de apoyar que la gente abandone la calle. En eso la localidad es una «excepción», pese a que los números demuestran que funciona y que, además, es la única fórmula que hay para dar una solución que pase por la integración de quien necesita esa ayuda.

