Confirmada una inversión de 5 millones de euros para Renfe Motor en Miranda durante los próximos 3 años

El encuentro, periódico e informal, entre la gerencia de Renfe, el comité de empresa y el director de Mantenimiento de la Zona Norte, también dejó ... otros avances más esperanzadores para el sector ferroviario de nuestra ciudad. De esta forma, el portavoz de la compañía confirmó a las partes la hoja de ruta que tiene Renfe para con el apartado de Motor, ya avanzado a mediados de octubre por el Ministro de transporte, Oscar Puente.

«Ellos van cerrando los proyectos para el año 2026. Este año llega con mucha incertidumbre con respecto al nuevo socio que puede haber para Mercancías (M/C) y nos apuntaron que, con este nuevo proyecto, la idea sería cerrar el Taller de Material Remolcado, pasar al personal al de Material Motor (autopropulsado) y realizar grandes inversiones en esta segunda nave», señalaba el secretario en Miranda del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), José Antonio Barahona.

Así, el gerente ratificó el plan de inversión de 5,27 millones de euros para la conservación de edificaciones existentes y en la adecuación de la nave de autopropulsado, en la que se han venido ya realizando trabajos de mejora en los últimos tiempos. Además, en este aspecto, el administrador amplió que tanto la inyección económica como las mejoras se irán realizando durante los próximos tres ejercicios, con lo que se prolongarían, aproximadamente, hasta 2028.

«Es una inversión muy fuerte, nos han dato números concretos y eso es una buena señal. Su idea es potenciar el Taller de Motor, que ha crecido mucho desde que se puso en marcha el nuevo servicio de Cercanías de Álava, el pasado 31 de mayo.No son datos definitivos, pero todo apunta al cierre de Material Remolcado y que el personal se fusione con Motor», reiteraba el sindicalista.

Por otra parte, en lo relativo a las consecuencias que estas directrices pudieran ocasionar a nivel de personal en Miranda, Barahona optaba por mantenerse a la espera antes de emitir juicios de valor concluyentes. «Nadie de la empresa se moja a nivel de plantillas, lo máximo que nos dicen es que dependerá de las cargas de trabajo que haya y que pueda llegar con Mercancías a nuestra ciudad», expone.

Desde el sector ferroviario de CC OO no fueron tan cautelosos y subrayan que la confirmación de la inversión «ya sabida» no es más que una suerte de premio de consolación, la que «vendieron como parte buena de las noticias junto con lo malo, el cierre de Remolcado»; y que, como ya puso el sindicato sobre la mesa un hace un mes, este proyecto aborda actuaciones ya ejecutadas en la ciudad y que están incluidas en la cuantía económica anunciada ahora, por lo que la partida real va a ser bastante inferior.

De hecho, durante el año pasado y el primer trimestre de éste se ejecutaron obras en la base de material motor por valor de 1,4 millones.