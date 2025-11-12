El colegio de Anduva en Miranda, pionero en contar con un banco de olores de rastreo La iniciativa parte de la Unidad Canina de Rescate UCAS Arrate

Raúl Canales Miranda de Ebro Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:54

Ojalá no lo tengan que utilizar nunca, pero si algún alumno del colegio Anduva se perdiera, podría iniciarse la búsqueda casi de forma inmediata gracias a que el centro educativo es pionero en tener un banco de olores de rastreo. La iniciativa parte de la Unidad Canina de Rescate UCAS Arrate, que cuenta con una base de datos de población de riesgo (menores, ancianos,...) para acelerar las búsquedas.

La carrera solidaria que Anduva organiza todos los años a beneficio de una asociación ha sido hoy para UCAS Arrate, que a cambio ha visitado el colegio durante toda la semana para hacer demostraciones caninas a los alumnos, y con la autorización de las familias, elaborar el banco de olores. Durante un rato, los pequeños se tenían que colocar una gasa en una parte del cuerpo y luego meterla en un bote esterilizado que la unidad de rescate almacena en sus dependencias para ayudar y entrenar a los perros en las tareas de rastreo de desaparecidos.

«Casi todas las familias han colaborado y les ha parecido una buena idea», asegura la directora del centro educativo, que agradece la implicación de UCAS Arrate, ya que nada más comunicarles que la carrera solidaria iba a ser a beneficio suyo «se han volcado en que conozcamos su actividad y en la sensibilización de los alumnos. De esta manera ha sido un intercambio muy útil para las dos partes», remarca.

Como colofón a la colaboración mutua, los alumnos han corrido alrededor del centro ataviados con sus camisetas naranjas. Cada participante colabora económicamente con una donación. A falta del recuento definitiva porque hay familias que han pedido unos días más para hacer llegar su aportación, esta mañana ya se habían juntado más de 1.600 euros. «Es bonito colaborar con asociaciones de nuestro entorno y que los más de 450 alumnos que tenemos conozcan un poco más sobre ellas y la importante labor que realizan», apuntan desde la dirección.

En anteriores ediciones, Anduva donó el dinero a otros colectivos locales. En esta ocasión, los elegidos han sido los voluntarios que colaboran en la búsqueda de personas desaparecidas.

