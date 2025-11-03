Sin colas para adquirir los bonos de comercio
Se vendieron 3.000 de 30 euros y 913 de 10
Cristina Ortiz
Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:56
El cambio de ubicación y el hecho de duplicar los puestos de venta, al pasar de dos a cuatro, hizo que la primera jornada en ... la que se podían adquirir los bonos de comercio se desarrollase sin las habituales colas de ediciones anteriores. Esta vez, Acecaa ha optado por montar el punto de entrega en su sede oficial, en el primer piso del edificio del parque Antonio Machado, 1; en lugar de en un local comercial de ese mismo inmueble, con lo que el arranque pasada más desapercibido para los viandantes. Aún así, se vendieron 3.000 bonos de 30 euros y 913, de 10. En total, el importe desembolsado fue de 66.391, con el que se podrán hacer compras por valor de 99.130 euros (incluidos el descuento).
