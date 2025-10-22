La Cofradía reparte más de 3.500 euros entre Manos Unidas y Cáritas Miranda La entidad distribuye las donaciones de la patatada popular y la comida del Día del Ermitaño y ya trabaja en el programa de San Juan 2026

Toni Caballero Miranda de Ebro Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:01

La solidaridad es uno de los rasgos más característicos del denominado espíritu sanjuanero y la Cofradía de San Juan del Monte, como máximo representante de los blusillas, ha hecho hoy honor a este atributo con la donación de 3.517 euros a Manos Unidas y Cáritas Miranda.

Los donativos se corresponden con las recaudaciones de la ya clásica patatada popular del domingo posterior al Día del Blusa, a beneficio de la primera organización; y la relativa a la comida del Día del Blusa, destinada a la segunda entidad.

En el primer caso, La Cofradía colaboró tanto económicamente como en la compra de algunos alimentos, realización de carteleria, boletos, etc. Todo ello, unido a los tickets que se vendieron a precio de 6 euros para adultos y 3, para niños, sirvió para reunir 2.667 euros en total que Manos Unidas destinará a la ampliación de la escuela agropecuaria rural de Marera (Mozambique).

Por su parte, como ha indicado Carlos Calvo, presidente cofrade, «con Cáritas Miranda hemos contado para el Día del Ermitaño, se hizo una paella a cargo de Los Chachis, y la hicieron ellos para festejar la 43 edición de esta figura sanjuanera. Se recaudaron 850 euros entre los tickets de las comidas y algunos donativos por encima. Además, ahí esta incluido el dinero que la cofradía abona a Los Chachis por los ingredientes de la comida, pero la cuadrilla cedió ese dinero».

A fin de cuentas, ambos donativos «son muy buenas noticias para la Cofradía», pues hablan de que los actos solidarios siguen suscitando interés y que la entidad cofrade goza de buena respuesta entre los sanjuaneros.

En otro orden de novedades, Calvo también ha anunciado que ya está disponible el número de la Cofradía para lotería navideña. Se trata del 25434 y todos los mirandeses que quieran hacerse con su décimo podrán hacerlo en el Administración de Loterías número 1, frente a los Sanjuaneros.

«La Cofradía no va a sacar participaciones, es mucho lío y tenemos claro que con la lotería no queremos sacar donativos para financiarnos. Se recauda dinero de otras maneras, pero no a través de la lotería», dejaba claro el portavoz.

En tercer lugar, Calvo también desvelado que, el próximo 15 de noviembre, la Cofradía colaborará con la Sala de Fiestas Orosco en la celebración de su 59 aniversario. «Tenemos una línea de colaboración con ellos, en esta ocasión invitaremos a los presidentes de todas las cuadrillas a que vengan a la fiesta, se repartirán dos invitaciones para cada una, y se proyectará una película que se ha hecho con la historia del Orosco desde 1966», cerraba.

Horizonte

Al ser consultado por el balance anual del ejercicio 2025 y la maquinaria organizativa para las próximas fiestas, Calvo no haquerido entrar en detalles pero sí avanzaba que la Cofradía ya está en marcha y valorando nuevas iniciativas.

«Hay muchísimas ideas y ya estamos trabajando en el nuevo programa, hay proyectos para Miranda y también para el monte. El balance se hará en la asamblea de socios, en enero. Ahí presentaremos el estado de cuentas».

