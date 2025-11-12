El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ángeles Maestro estará en la ciudad el 28 de noviembre, en la Casa de Cultura. E. C.

CGT pone el foco en Miranda en el pensamiento crítico con sus jornadas culturales

Contarán con historiadores, periodistas o la exdiputada Ángeles Maestro, entre el 17 y el 28 de noviembre

Cristina Ortiz

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:17

Comenta

En un momento que Confederación General del Trabajo (CGT) considera crucial para «la memoria histórica, el anarquismo silenciado, la manipulación mediática, y la crisis capitalista», la organización ha decidido centrar la atención de una nueva edición de sus jornadas culturales en el pensamiento crítico, la memoria y la emancipación. Temas sobre los que girará el debate, el análisis y la reflexión a través de las ponencias y charlas que se van a desarrollar en la ciudad, hasta final de mes.

Cuatro citas que arrancarán con el histórico militante de CGT, Luis Camarero, presentando su novela 'Todo lo que somos', centrada en la Transición, el lunes 17 a las 19.00 horas en la Casa de Cultura.

Dos días después, a la misma hora y lugar, será el historiador Clemente Soriano quien invitará a rescatar del olvido figuras cruciales del movimiento a través de su investigación sobre 'Las mujeres obreras en la emancipación, la mano negra y mujeres libres».

Después, el miércoles 26 en el centro cívico, el coordinador de El Salto Diario en Galicia, Javier H. Rodríguez, abordará cómo se construye una fábrica de bulos, analizando el rol de los tabloides y la creación de noticias falsas, incluso con el uso de la IA. Cerrará las jornadas el día 28 en la Casa de Cultura la ex diputada Ángeles Maestro, con un debate sobre 'La crisis capitalista: presupuestos y militarización social'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
  2. 2

    La actuación policial con dos heridos de bala en Barakaldo fue «improvisada»
  3. 3

    El millonario blindaje del Athletic a Selton, su nueva joya
  4. 4 La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»
  5. 5 Paula Vázquez explica a Broncano su celibato voluntario: «Ya me hago yo mi comidita»
  6. 6 La desconocida saga multimillonaria de los Rubiralta
  7. 7 Los Javis se separan tras trece años de relación
  8. 8

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  9. 9 Patricia Cerezo vuelve a casarse cuatro años después de su separación de Ramón García
  10. 10 El SEPE pagará en estos casos el subsidio a los parados con ingresos al mes superiores al 75% del salario mínimo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo CGT pone el foco en Miranda en el pensamiento crítico con sus jornadas culturales

CGT pone el foco en Miranda en el pensamiento crítico con sus jornadas culturales