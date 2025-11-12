CGT pone el foco en Miranda en el pensamiento crítico con sus jornadas culturales Contarán con historiadores, periodistas o la exdiputada Ángeles Maestro, entre el 17 y el 28 de noviembre

Ángeles Maestro estará en la ciudad el 28 de noviembre, en la Casa de Cultura.

En un momento que Confederación General del Trabajo (CGT) considera crucial para «la memoria histórica, el anarquismo silenciado, la manipulación mediática, y la crisis capitalista», la organización ha decidido centrar la atención de una nueva edición de sus jornadas culturales en el pensamiento crítico, la memoria y la emancipación. Temas sobre los que girará el debate, el análisis y la reflexión a través de las ponencias y charlas que se van a desarrollar en la ciudad, hasta final de mes.

Cuatro citas que arrancarán con el histórico militante de CGT, Luis Camarero, presentando su novela 'Todo lo que somos', centrada en la Transición, el lunes 17 a las 19.00 horas en la Casa de Cultura.

Dos días después, a la misma hora y lugar, será el historiador Clemente Soriano quien invitará a rescatar del olvido figuras cruciales del movimiento a través de su investigación sobre 'Las mujeres obreras en la emancipación, la mano negra y mujeres libres».

Después, el miércoles 26 en el centro cívico, el coordinador de El Salto Diario en Galicia, Javier H. Rodríguez, abordará cómo se construye una fábrica de bulos, analizando el rol de los tabloides y la creación de noticias falsas, incluso con el uso de la IA. Cerrará las jornadas el día 28 en la Casa de Cultura la ex diputada Ángeles Maestro, con un debate sobre 'La crisis capitalista: presupuestos y militarización social'.

