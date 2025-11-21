El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Trabajadores municipales reemplazan la bomba de extracción de La Calera. Avelino Gómez

La Calera cierra el año con un nivel alto y la opción de garantizar un verano sin sequía en Miranda

Los puntos de captación han recuperado mucho en un año bastante lluvioso y están por encima de los 11 metros

Raúl Canales

Miranda de Ebro

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:10

Comenta

La recuperación de los niveles freáticos de los acuíferos mirandeses por la concienciación ciudadana y por una primavera muy lluviosa, hizo que le verano fuera ... inusualmente tranquilo en la ciudad en cuanto al riesgo de sequía. De hecho, en ningún momento el suministro a la población estuvo amenazado y ni siquiera fue necesario limitar el uso de agua de riego. Y es que La Calera comenzó la época estival por encima d los 13 metros, casi el doble que el año anterior, cuando alcanzó mínimos históricos y encendió todas las alarmas.

