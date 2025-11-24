Bomberos de Miranda participan en un curso sobre incendios urbanos-forestales Se busca contribuir a mejorar la protección de las poblaciones que se puedan ver afectadas por un gran fuego

Bomberos de Miranda, junto a compañeros de Aranda y Burgos, y voluntarios de Protección Civil de la capital y de Soria, participaban este pasado fin de semana en un curso organizado por la Junta para practicar técnicas de intervención en incendios en los que confluyen los componentes de urbano y forestal.

Una formación multidisciplinar llevada a cabo en la localidad de Vilviestre del Pinar, en la comarca de Salas de los Infantes, en la que se hizo coincidir a un buen número de perfiles personales y profesionales que forman parte del sistema de protección civil y que pueden aportar sus capacidades para impedir que un incendio que se puede iniciar en la interfaz urbano-forestal acabe convirtiéndose en un gran incendio forestal.

Cerca de un centenar de personas, entre los que había once bomberos de los tres parques profesionales de la provincia, se involucraron en una jornada de ocho horas para conocer cuáles son las técnicas más novedosas para la extinción de los incendios que se inician en la interfaz, que sin duda contribuirán a mejorar la protección de las poblaciones, optimizar los protocolos de autoprotección y reforzar la seguridad de los equipos intervinientes.

También hubo tiempo para abordar cómo mejorar el trabajo en equipo, conocer cómo y cuáles son los equipos y sistemas de autoprotección, prevención y extinción de incendios interfaz, cómo se realiza la evacuación o confinamiento en este tipo de incendios y cómo prestar los primeros auxilios y ayudar a los equipos de asistencia sanitaria, coordinándose para el salvamento y rescate de víctimas.

La directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, Irene Cortés, aprovechó la jornada para anunciar que habrá otras seis actividades formativas más en esta materia y que cuando concluyan, a final de año, se dispondrá de un estudio conclusión que contendrá las lecciones aprendidas y las propuestas de mejora que puedan aplicarse en la próxima campaña de extinción de incendios forestales.

