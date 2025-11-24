El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cortés, en un momento de las explicaciones del curso. E. C.

Bomberos de Miranda participan en un curso sobre incendios urbanos-forestales

Se busca contribuir a mejorar la protección de las poblaciones que se puedan ver afectadas por un gran fuego

Cristina Ortiz

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:31

Comenta

Bomberos de Miranda, junto a compañeros de Aranda y Burgos, y voluntarios de Protección Civil de la capital y de Soria, participaban este pasado fin de semana en un curso organizado por la Junta para practicar técnicas de intervención en incendios en los que confluyen los componentes de urbano y forestal.

Una formación multidisciplinar llevada a cabo en la localidad de Vilviestre del Pinar, en la comarca de Salas de los Infantes, en la que se hizo coincidir a un buen número de perfiles personales y profesionales que forman parte del sistema de protección civil y que pueden aportar sus capacidades para impedir que un incendio que se puede iniciar en la interfaz urbano-forestal acabe convirtiéndose en un gran incendio forestal.

Cerca de un centenar de personas, entre los que había once bomberos de los tres parques profesionales de la provincia, se involucraron en una jornada de ocho horas para conocer cuáles son las técnicas más novedosas para la extinción de los incendios que se inician en la interfaz, que sin duda contribuirán a mejorar la protección de las poblaciones, optimizar los protocolos de autoprotección y reforzar la seguridad de los equipos intervinientes.

También hubo tiempo para abordar cómo mejorar el trabajo en equipo, conocer cómo y cuáles son los equipos y sistemas de autoprotección, prevención y extinción de incendios interfaz, cómo se realiza la evacuación o confinamiento en este tipo de incendios y cómo prestar los primeros auxilios y ayudar a los equipos de asistencia sanitaria, coordinándose para el salvamento y rescate de víctimas.

La directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, Irene Cortés, aprovechó la jornada para anunciar que habrá otras seis actividades formativas más en esta materia y que cuando concluyan, a final de año, se dispondrá de un estudio conclusión que contendrá las lecciones aprendidas y las propuestas de mejora que puedan aplicarse en la próxima campaña de extinción de incendios forestales.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  3. 3

    Así es la casa de Gotzon Mantuliz en Leioa: acogedora, luminosa y con jardín de ensueño
  4. 4 Alerta alimentaria «grave» por listeria en un lote de comida preparada con origen español
  5. 5 Detenido un joven de 18 años por golpear brutalmente a otro en el exterior de una discotecta de Bilbao
  6. 6 La crema de Mercadona que recomienda una farmacéutica: «Controla el exceso de sebo y reduce las rojeces»
  7. 7 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes
  8. 8 Consuelo Berlanga vuelve a televisión tras la muerte de su marido: «¿Por qué me ha pasado a mí con lo felices que éramos?»
  9. 9 Ni morcilla ni lentejas: el alimento con más hierro según Pablo Ojeda: «Una tapita suple a cualquier pastilla»
  10. 10 La Aemet anuncia la llegada de fuertes lluvias y tormentas: estas serán las zonas afectadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bomberos de Miranda participan en un curso sobre incendios urbanos-forestales

Bomberos de Miranda participan en un curso sobre incendios urbanos-forestales