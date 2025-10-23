Los bomberos de Miranda aprenden a hablar «el mismo lenguaje» para las emergencias
Una quincena de profesionales ha completado el Curso de Gestión Operativa y Mando de la Junta de Castilla y León
Toni Caballero
Miranda de Ebro
Jueves, 23 de octubre 2025, 12:36
Quince bomberos han completado, entre ayer y hoy, el Curso de Gestión Operativa y Mando en la estación de Miranda. En total, han sido dos ... jornadas de formación, 14 horas entre las partes teórica y práctica, impulsadas por la Junta de Castilla y León.
«Acabamos de comenzar el trimestre con mayor número de formaciones para Policías, Bomberos, voluntarios de Protección Civil y Agentes Forestales. Este curso es muy importante y lo imparten bomberos de la asociación Profesional Técnica de Bomberos, la APTB, los únicos autorizados en nuestro país para ofrecer esta formación. Los profesionales de Miranda reciben esta formación para desarrollar técnicas y tácticas para afrontar una emergencia de forma unificada. Es importante que todos los bomberos de la comunidad manejen el mismo lenguaje, a establecer la cadena de mando, porque cada vez son más las emergencias en las que tienen que movilizarse a otras provincias o comunidades», explicaba esta mañana, en el mismo parque mirandés, Irene Cortes, la directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León.
