El Ayuntamiento de Miranda adquiere una canalización para acabar con las inundaciones en Fuentecaliente

La urbanización de Fuentecaliente es un área residencial situada en las afueras de Miranda, construida en los antiguos terrenos del Balneario de Fuentecaliente entre 2000 ... y 2010, y que, además de por sus viviendas integradas en el entorno rural con zonas verdes, también lleva demasiado tiempo destacando por sus diversas problemáticas con el agua.

De hecho, según ha podido saber ELCORREO, varios de sus vecinos llevan años denunciando que sus hogares se anegan de líquido cada vez que llueve con intensidad en la ciudad.

«Es un problema que tiene lugar de forma bastante habitual, ya que sólo hace falta que llueve intensamente, ni siquiera tiene que ser una lluvia torrencial. La red de saneamiento de Fuentecaliente no es muy grande, con lo que no dispone de mucho tiempo para evacuar el agua de lluvia y hay algunas viviendas que se inundan cuando esto pasa», explica el concejal de Urbanismo y Barrios, Guillermo Ubieto.

Con este contexto, también sufre mucho la red de sumideros y alcantarillado del barrio mirandés. Ante esta tesitura, el departamento responsable, tras estudiar las diferentes alternativas, ha optado por destinar una partida de 15.000 euros para adquirir una canalización anexa a la vecindad.

«Está ubicada al lado de la urbanización, ya se ha llegado a un acuerdo con el particular para adquirir esta canalización y que conecten ahí la red de saneamiento. La tubería es de mayor sección y permitirá que los vecinos sufraguen la conexión de su red», añade el edil.

En este sentido, una vez se ejecute la conexión entre la red de saneamiento de Fuentecaliente con el sistema de canalización anexo, «los problemas de inundación de las viviendas de la zona, así como los de la red de sumideros y alcantarillado, desaparecerán».

El concejal se muestra muy satisfecho con la medida adoptada, que entrará en funcionamiento «en breve» aunque no quiere aportar plazos temporales:«La operación ya se ha realizado, ahora sólo queda que se conecte a la red para que puedan evacuar el agua por ahí».

Una vez se conecten ambas redes, ya que dará solución la demanda de varios vecinos del complejo mirandés. Y es que «no puede ser que algunas viviendas se inunden cada vez que llueva con cierta intensidad, más aún en esta ciudad en la que puede suceder bastante. Creemos que se va a poner fin a una petición de varios años».

Actuaciones recientes

La de Fuentecaliente es una nueva actuación de la Concejalía de Barrios, una mejora más que necesaria que llegará pocas semanas después de que el departamento de Servicios, también encabezado por Ubieto, llevase a cabo la renovación del caucho de seis parques infantiles de nuestra ciudad.

Actuaciones que afectaron a los parques Antonio Machado, Gregorio Marañón y Miguel Delibes, en el de la Barriada 1º de Mayo, en el biosaludable de Anduva y en el de Suzana.

La razón no es otra que «la realización de tareas de mantenimiento. Ya sea porque ha pasado el tiempo o porque el parque tenía mucho uso, el caucho se ha deteriorado y había que renovarlo. Para que seque bien y coja todas las propiedades los hemos precintado durante unos días para que la gente no lo pise».

El único que precisó una mayor actuación fue el que, habitualmente, tiene mayor demanda en la ciudad, el del Antonio Machado. «En una zona había una especie de bache y como podía ser peligroso porque podría provocar tropezones y caídas se ha arreglado y, aprovechando eso hemos hecho una campaña de arreglo de desperfectos».