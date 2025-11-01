Asbem incorpora en Miranda un neuroestimulador «con resultados muy positivos»

Garantizar la mejor calidad de vida para todos sus usuarios lleva a Asbem a invertir en todos aquellos equipamientos de eficacia y beneficio contrastada para ... atender patologías ligadas a la esclerosis y otras enfermedades neurodegenerativas, siempre y cuando, evidentemente, dispongan del dinero para ello. El presupuesto marca la innovación tecnológica que incorporar a sus servicios.

Y en este caso, gracias en buena medida a una subvención de 6.000 euros obtenida a través de la Fundación Once, se han decantado por adquirir el Epte Bipolar System, un casco de neuroestimulación y transcraneal en el que tienen depositadas «unas expectativas muy grandes», gracias a resultados muy positivos ya demostrados en pacientes que han mejorado su función motora, el equilibrio y las capacidades cognitivas; además de aliviar el dolor de aquellos pacientes que lo padecen.

En Miranda, donde lo acaban de estrenar, de momento, lo están probando con un usuario. Ha empezado esta semana y, cuando cumpla las diez sesiones pautadas de manera consecutiva, se hará una valoración de su evolución, pero en Asbem tienen grandes expectativas puestas en su incorporación. «Esta mostrando resultados muy positivos en rehabilitación de personas con enfermedades neurológicas»

Se trata, de «una técnica no invasiva e indolora de neuromodulación, gracias a un casco que lanza corrientes galvánicas de muy baja intensidad pero que llegan a la actividad cerebral para regenerarla y modularlas y que apenas tiene efectos secundarios», detalló la trabajadora social de la entidad, Begoña Castro; al tiempo que ponía de relieve que «es totalmente innovador. No hay muchas asociaciones de pacientes de esclerosis que cuenten con este equipo», aunque sí se está incorporando cada vez más en la sanidad pública.

Yes que no todos los colectivos pueden permitirse un desembolso que ronda los 8.000 euros: 7.000 del equipo y 1.000 más de los costes que implica la formación de las dos fisios y la terapeuta ocupacional que se desplazaron a Madrid para aprender cómo usar esa herramienta y sacarle el máximo partido.

Si lo logran es algo que se analizará dentro de unos meses, cuando hagan una primera evaluación de los resultados en aquellos pacientes que, atendiendo a unos protocolos y requisitos establecidos, sean candidatos a probar el casco mientras realizan otro tipo de actividades, ya sea gimnasia, fisioterapia... De hecho, se plantea como algo complementario, más que como una técnica única para abordar las consecuencias de las enfermedades neurodegenerativas para al menos una veintena de pacientes.

De ahí también que ya estén estudiando la forma de financiar el próximo ejercicio dos nuevos equipos a los que tienen echados el ojo hace mucho tiempo. Uno de ellos es el Winback 4, un equipo que genera corrientes no invasivas para activar el metabolismo del cuerpo. Ya le habían mirado para este ejercicio, pero los alrededor de 24.200 euros que cuesta han hecho inviable su compra.

Lo mismo ha ocurrido con el exoesqueleto, al que se niegan a renunciar. De hecho, llegaron a hacer una exhibición con las posibilidades del equipo en su propia sede, a la que invitaron a un colectivo amplio del mundo sanitario y empresarial, en busca de donaciones.

Pero no llegaron y tuvieron que abandonar temporalmente la idea. Volverán a recuperarla el próximo año con el objetivo de llegar a recaudar el dinero necesario para su alquiler, unos 35.000 euros anuales. La compra ahora mismo por unos 140.000 euros se ve como inviable.