El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 3 de noviembre
Los profesionales de Aremi prestan apoyo y asesoramiento tanto a los enfermos como a sus familiares en su sede de la calle Los Almacenes. E. C.

Aremi incorpora este año a 46 personas a los grupos de trabajo y atiende ya a 135

En las jornadas de sensibilización sobre el alcoholismo que se celebrarán la próxima semana se pondrá el acento en las familias

María Ángeles Crespo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:56

Comenta

Llegado el mes de noviembre es el momento en el que Aremi organiza sus ya tradicionales jornadas de sensibilización sobre el alcoholismo y, dado el ... momento del año en el que se llevan a cabo es también el tiempo en el que se conocen los datos sobre el número de personas que han acudido durante el año a la asociación para poder beneficiarse de la ayuda que se les presta a través de los distintos programas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  3. 3

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  4. 4 El bocado fresco que Pozas necesitaba
  5. 5 Muere un motorista en un accidente de tráfico en Lemoiz
  6. 6

    Metro Bilbao encargará sus nuevos trenes a finales de este año y costarán «entre 700 y 800 millones»
  7. 7

    «La pequeña no respiraba y le colgaban las manos y las piernas»
  8. 8

    La situación de Vicinay y Tubos Reunidos complica la devolución de sus rescates a la Sepi
  9. 9 Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  10. 10

    Es imposible gestionar peor la salida de Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Aremi incorpora este año a 46 personas a los grupos de trabajo y atiende ya a 135

Aremi incorpora este año a 46 personas a los grupos de trabajo y atiende ya a 135