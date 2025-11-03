Aremi incorpora este año a 46 personas a los grupos de trabajo y atiende ya a 135

Llegado el mes de noviembre es el momento en el que Aremi organiza sus ya tradicionales jornadas de sensibilización sobre el alcoholismo y, dado el ... momento del año en el que se llevan a cabo es también el tiempo en el que se conocen los datos sobre el número de personas que han acudido durante el año a la asociación para poder beneficiarse de la ayuda que se les presta a través de los distintos programas.

En lo que va de 2025 el número de incorporaciones ha sido de 46, frente a las 42 que se produjeron entre enero y octubre de 2024, así que se está «trabajando de un modo muy similar al del pasado año. Los datos se mantienen prácticamente iguales», apunta la trabajadora social, Cristina Trinidad, que indica que tampoco hay grandes novedades en cuanto a que «quienes vienen son mayoritariamente hombres». Entre las 46 personas que se han incorporado a Aremi a los largo de este año ha habido 12 frente a 34 hombres.

«Las peticiones de información han sido muy superiores, ha habido 106, en las que se incluyen enfermos y familiares», y las incorporaciones con las que se han alcanzado las 135 personas adictas (110 hombres y 25 mujeres) que han participado en las actividades de los distintos grupos. Las llegadas de estas nuevas personas que han decidido dar el paso para salir de su adicción al alcohol se produjeron «mayoritariamente en los primeros meses del año, sobre todo entre marzo y mayo».

En Aremi se trabaja en terapias grupales y en la entidad se muestran satisfechos por la asistencia, que viene a ser de unas cuarenta personas en las sesiones de los lunes y los jueves.

El trabajo se realiza con los enfermos y también con las familias y, precisamente pensando en ellas es como se han organizado las jornadas de sensibilización que se pondrán en marcha el próximo martes, día 11 y que tendrán su punto final con la «irrenunciable porque se celebra haga el tiempo que haga, marcha en bici a Bujedo», que será el domingo, día 16, y que este año se van a presentar bajo el título 'Iluminar lo invisible: familias que acompañan'.

El alcoholismo afecta, en primer lugar lógicamente a la persona que sufre la adicción, al enfermo, pero no hay que olvidar que los familiares están ahí y a ellos les pasa factura toda la situación porque «cuando hay un problema de adicción enferma toda la familia y esto es algo, al principio, muy duro de escuchar, pero si no lo aceptamos no vamos a poder trabajarlo. Si lo hacemos la recuperación es mucho más sana y más bonita porque va de forma equilibrada. El progreso del enfermo y la familia se produce de forma paralela».

Dar el paso

Aremi abre la puerta a quienes conviven con los enfermos para ofrecerles las herramientas que más les convienen para afrontarla situación porque aun cuando haya voluntad, si se está solo no siempre se acierta a la hora de intentar ayudar a los enfermos. «Las familias sufren igual que quienes tienen la adicción, desde otra perspectiva, y tienen que dar el paso para pedir ayuda porque al final se van poniendo parches y se va haciendo lo que uno buenamente puede, creyendo que va a ser capaz de controlar lo que es la adicción y al final la familia acaba enfermando también».

De esto y de los que se conoce como codependencia «que implica que sin querer se hagan cosas que ayudan más a la enfermedad que al enfermo» , del trabajo que hacen las familias, de lo que sufren así como de la importancia de su apoyo, o del que hay que prestar a los familiares es de lo que se va a hablar en las jornadas en las que se cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y la Junta.

El lugar en el que se sensibilizará sobre el alcoholismo será la casa de Cultura en la que el martes a las siete y media se proyectará una película en la que se abordará el tema sobre el que van a pivotar las jornadas. El miércoles en el mismo lugar y también a las siete y media de la tarde, es cuando se conocerán de primera mano las experiencias de familiares de alcohólicos.

Con la idea de 'Iluminar lo invisible' desde Aremi se quiere incidir en que «las familias también pueden pedir ayuda y que tienen que saber que les va a resultar mucho más fácil sobrellevar esta enfermedad si reciben apoyo y asesoramiento». Así que abren las puertas de su sede de la calle Los Almacenes para facilitar toda la información que necesiten.