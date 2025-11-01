Arde una casa deshabitada en la calle República Argentina de Miranda

Más de tres horas tuvieron que emplear los bomberos mirandeses para sofocar el incendio que se declaró, por causas que se desconocen, en una casa ... deshabitada de la calle República Argentina, concretamente en el número 92 de esa calle.

El aviso llegó al parque contraincendios de la ciudad a las cinco y diez de la mañana de este sábado y los efectivos del parque dieron por finalizada su labor sobre las ocho y veinte de la mañana.

El fuego ha arrasado por completo el interior de la vivienda en la que, según algunos vecinos de casas próximas, entraban algunos chavales y de vez en cuando había okupas. Por fortuna el fuego sólo ha producido daños materiales. Ninguno de los inmuebles adyacentes se ha visto afectado por las llamas pese a lo aparatoso del incendio.