Aprobado un punto limpio móvil y un camión para su transporte por Miranda

Los puntos limpios son infraestructuras esenciales que permiten a la ciudadanía depositar residuos de forma separada, incluyendo aquellos peligrosos o textiles, facilitando así su correcta ... gestión ambiental. En este contexto, el Ayuntamiento de Miranda concurrió al ambicioso plan regional con respaldo europeo para reforzar su red de puntos limpios, concretamente en el punto relativo a la adquisición de puntos limpios móviles y vehículos eléctricos, y su solicitud ha obtenido luz verde por parte de la dirección General de Insfraestructuras y Sosteniblidad Ambiental.

Así las cosas, nuestra ciudad recibirá un punto limpio móvil, un camión para su transporte, ya que se trasladarámensualmente de unos barrios a otros, y dos puntos de recarga para el vehículo.

«Habíamos solicitado dos, pero finalmente nos han concedido uno. Sobre la frecuencia, todavía no lo tenemos claro, pero lo iremos moviendo por los barrios aunque aún tenemos que valorar la periodicidad. Tenemos que estudiar las ubicaciones y el orden rotativo», explica María Cueva, concejala de Medio Ambiente del Consistorio mirandés, que también confía en tener antes de final de año el vehículo lava contenedores, para el que está a punto de salir el nuevo pliego de licitación, una vez reajustado el importe de la oferta, tras quedar desierta el primer intento de adjudicación.

La tercera línea del plan autonómico apuesta por una solución adaptada a la realidad territorial de Castilla y León: los puntos limpios móviles. Esta modalidad ofrece una alternativa eficaz para garantizar la igualdad en el acceso a servicios públicos en áreas rurales y de difícil cobertura.

Se contempla la adquisición de entre 110 y 130 unidades móviles, de los cuáles 1 irá a parara a Miranda; junto con 45 a 50 vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga rápida. La inversión prevista en esta línea asciende a casi 10 millones de euros y la entrega de equipos programada para antes del 31 de mayo de 2026.

«Aún no sabemos la fecha exacta en la que lo tendremos en activo, peroes algo muy positivo para Miranda. Aunque nos hubiera gustado que nos dieran los dos minipuntos y desconocemos el motivo de que sea solo uno, pero es una buena noticia. Creemos que es importante fomentar el reciclaje moviéndolo por la ciudad y que puede servir para concienciar a los mirandeses. Siempre es un motivo de alegría que te den una subvención», cierra Cueva.

Plan completo

La existencia de puntos limpios es una alternativa fundamental para implementar la recogida separada de residuos, tanto puntos limpios fijos en las principales poblaciones, como puntos limpios móviles para las zonas con menor densidad de población. Estamos hablando de una comunidad con 2.248 municipios (casi un cuarto de todos los municipios de España) y más de 6.000 núcleos de población, por lo que los puntos limpios móviles cobran especial importancia. Así, la Junta fomentará el proyecto estratégico con una inversión total superior a los 24,3 millones de euros, financiados en su mayoría con fondos europeos Next Generation.