La Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 25 de octubre
Se irá moviendo por los diferentes barrios de nuestra ciudad con un camión eléctrico. Junta CYL

Aprobado un punto limpio móvil y un camión para su transporte por Miranda

La ciudad también contará con dos puntos de recarga gracias al proyecto financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea

Toni Caballero

Sábado, 25 de octubre 2025, 12:43

Comenta

Los puntos limpios son infraestructuras esenciales que permiten a la ciudadanía depositar residuos de forma separada, incluyendo aquellos peligrosos o textiles, facilitando así su correcta ... gestión ambiental. En este contexto, el Ayuntamiento de Miranda concurrió al ambicioso plan regional con respaldo europeo para reforzar su red de puntos limpios, concretamente en el punto relativo a la adquisición de puntos limpios móviles y vehículos eléctricos, y su solicitud ha obtenido luz verde por parte de la dirección General de Insfraestructuras y Sosteniblidad Ambiental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

