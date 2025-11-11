El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Cemba ha cambiado recientemente de empresa gestora. Avelino Gómez

El anterior gestor del centro animal de Miranda no ha devuelto una furgoneta municipal

El PP fue el primero en destapar irregularidades en el contrato que han acarreado 25.000 euros en multas que ahora reclama el Ayuntamiento

Raúl Canales

Miranda de Ebro

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:59

El cambio de empresa gestora del centro de bienestar animal (Cemba) ha supuesto una mejora en el servicio, aunque no la solución definitiva a viejos ... problemas del Ayuntamiento con la adjudicataria anterior que aún mantiene una deuda con las arcas municipales. Y es que el Ayuntamiento ha decidido imponerle sanciones por importe de 25.000 euros por no cumplir con las obligaciones recogidas en el contrato, una cifra muy superior a los 5.000 euros que depositó como fianza.

