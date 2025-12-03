Los Ángeles recibirá 7.500 euros anuales del Consistorio

La Asociación de Vecinos de Los Ángeles va a recibir una aportación municipal de 7.500 euros, para ayudar a financiar parte de las actividades ... que la entidad lleva a cabo en el barrio. Un dinero que recibirán vía convenio de colaboración.

El primero que van a firmar con el Consistorio y que va vinculado al desarrollo de una serie de actividades tanto en Navidad, como en Halloween, en las Hogueras de San Juan y las fiestas del poblado en agosto. También se incluye dentro de acuerdo que van a firmar ambas parte la realización de cursos y talleres de dinamización y actividad física. El coste anual de todas las propuestas que realizan en la zona ronda los 15.000 euros. Ese es el presupuesto que trasladaron a la administración local, que va a contribuir aportando el 50%.

Por otro lado, en estos momentos se están llevando a cabo las obras de reparación del tejado de la sede vecinal, que presentaba daños y goteras que estaban deteriorando el interior. Los trabajos fueron adjudicados por 29.076 euros por la Concejalía de Barrios.