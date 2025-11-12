Alfonso VI se pinta de azul y suma 44 plazas en las que se pagará por aparcar en Miranda Los estacionamiento de esa vía y 21 más en Concepción Arenal compensarán los perdidos al ampliar aceras en otras calles

Alfonso VI se pinta de azul. El blanco desaparecerá de la calzada de la vía elegida por el Consistorio para compensar la pérdida de estacionamientos regulados en Ramón y Cajal y Arenal por las obras de renovación de esas calles y la eliminación de uno de los laterales de aparcamiento por la ampliación de aceras. Las 94 plazas que se han eliminado en ambas zonas se van a ver compensadas delimitando nuevos espacios de pago de la ORA en tramos contiguos.

Concretamente, se va a redibujar en azul el tramo de Concepción Arenal entre Arenal y Alfonso VI, que cuenta en estos momentos 21 plazas de estacionamiento libre, sumando las que hay en línea en uno de los márgenes de esa calzada y los de batería del otro.

A partir de ahí, doblando la esquina de la calle, en dirección a Alfonso VI, todo el lateral de los números pares, el de la izquierda en el sentido de la circulación de los coches, también va a cambiar de color hasta el cruce con Cid. En total, 44 plazas ahora libres se van a convertir en espacios en los que va a haber que pagar por aparcar. La medida afecta a tres manzanas distintas, la primera de ellas, hasta Juan Ramón Jiménez, tiene 13; hay 11 en la siguiente hasta Comuneros de Castilla; y 20 más hasta Cid. Todas ellas en línea.

El tramo siguiente, en el que va hasta Francisco Cantera, se va a delimitar con azul el aparcamiento en ambos lados de la calle, ya que hasta el momento este recorrido, de manera excepcional, es blanco en los dos márgenes de la calle. Un espacio en el que, además, está la entrada a un pequeño aparcamiento en superficie, el que está habilitado en la plaza Emilia de Rodat, con capacidad para una veintena de vehículos y que seguirá siendo gratuito. Se va a convertir en un reducto en esa vía, ya que a partir de ahí hasta San Agustín, el azul delimita los aparcamientos en línea junto a las aceras de izquierda y derecha.

Los cambios aprobados por Seguridad Ciudadana buscan sumar 85 nuevas plazas de estacionamiento regulado, con las que compensar en buena medida las 94 perdidas. Y se ha elegido ubicarlas por proximidad a otras ya dibujadas. «Se ha optado por ir cerrando manzanas, de manera que se puedan aprovechar los parquímetros ya instalados y que no sea necesario poner otros nuevos. Se evita así tener que hacer una nueva inversión», explicó el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez; que entiende que no tendría sentido dibujar nuevas zonas reguladas por la ORA en puntos de la ciudad alejados de los tres sectores con servicio regulado.

Una vez adoptado el acuerdo por la Junta de Gobierno Local, la decisión le va a ser notificada a la empresa gestora para que lleve a cabo el pintado e incorpore las nuevas plazas en callejero de trabajo. Cuando lo haga pasará a tener 822 plazas de estacionamiento de pago en la ciudad, 9 menos que antes, ya que el total era de 831.

La medida se ha consensuado con la empresa Vectalia; aunque tampoco había muchas más alternativas. La otra pasaba porque el Consistorio compensara económicamente a la gestora por las plazas perdidas, pero era una opción que el equipo de Gobierno no se planteó nunca.

Más gratuitas

Por otro lado, Obras tiene previsto modificar el aparcamiento y la circulación en el tramo de Ciudad de Vierzon que discurre paralelo al parque Antonio Cabezón. El objetivo del departamento de Adrián San Emeterio pasa por poder sumar unas 15 plazas más al cambiar el estacionamiento en línea por otro en batería inversa.

Medida que supondrá destinar a aparcar vehículos uno de los dos carriles de la vía, el que ahora está reservado a los que giran en dirección a la Comisaría de Policía Nacional. «Seguiremos mirando otras zonas de la ciudad en la que sea posible hacer modificaciones para ganar plazas de aparcamiento gratuitas».

