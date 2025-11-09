El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El recinto cuenta con un aforo de 300 personas y las entradas saldrán a la venta en internet. Avelino Gómez

Agroturismo Alcor obtiene la licencia para organizar doce eventos anuales

El complejo ecuestre acogerá dos espectáculos al mes entre abril y septiembre pero todavía no cuenta con permiso para el alojamiento rural

Toni Caballero

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:53

El proyecto de Agroturismo Alcor avanza despacio pero con paso firme en la finca La Amazona, sita en el espacio multiusos situado junto a la ... carretera comarcal A-3312 en los aledaños del Polideportivo de Lantarón. De hecho, los gestores del emprendimiento acaban de obtener la licencia del Gobierno Vasco que habilita la realización de espectáculos en el recinto, «una muy buena noticia», pero siguen esperando por el permiso para poner en marcha el alojamiento rural.

