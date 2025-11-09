Agroturismo Alcor obtiene la licencia para organizar doce eventos anuales

El proyecto de Agroturismo Alcor avanza despacio pero con paso firme en la finca La Amazona, sita en el espacio multiusos situado junto a la ... carretera comarcal A-3312 en los aledaños del Polideportivo de Lantarón. De hecho, los gestores del emprendimiento acaban de obtener la licencia del Gobierno Vasco que habilita la realización de espectáculos en el recinto, «una muy buena noticia», pero siguen esperando por el permiso para poner en marcha el alojamiento rural.

«Nos han autorizado la realización de doce eventos al año. Queremos concentrar dos al mes, en el primer y tercer sábado, desde abril hasta septiembre. Los espectáculos son generales, no tienen porqué ser imprescindiblemente de hípica», explica Carlos Alonso, el joven titular del complejo.

En este sentido, el equipo de Alcor ya trabaja para que el primer espectáculo de la finca La Amazona pueda tener lugar el 4 de abril. Es la fecha marcada en rojo, ya que por tiempos ha sido imposible programar nada para las fiestas navideñas.

«Nuestra idea es organizar un espectáculo ecuestre en el tardeo y que vaya de la mano con algún conciertillo musical y oferta gastronómica, seguramente a través de un foodtruck. Manejamos un aforo aproximado de 300 personas y las entradas saldrán a la venta a través de la web de Agroturismo Alcor. El precio dependerá de los espectáculos, pero todos mantendrán una estructura similar», añade el responsable.

De esta manera, si todo sigue su curso, los mirandeses contarán con una nueva oferta de ocio «diferente» a tan sólo 15 kilómetros de la ciudad, con caballos, música, oferta gastronómica y buen ambiente.

Por su parte, el bar proyectado para el complejo, 'Alegría Macarena', iría asociado a los eventos y sólo abriría sus puertas dentro del recinto estos dos sábados al mes.

En otro orden de novedades relacionadas con Alcor, el siguiente paso será comenzar a poner en marcha la vivienda turística, aunque todavía no hay luz verde para comenzar con las obras de reforma y rehabilitación y a buen seguro tendrá que esperar a la segunda mitad del próximo ejercicio.

El hospedaje está pensado para albergar a una docena de personas, cuenta con entrada privada, jardín y otros atractivos; y seguirá la misma línea que las otras casas rurales que Agroturismo Alcor tiene en Bozóo, Sajazarra y Labastida.

Y es que, como anunció EL CORREO a principios de año, el emprendedor mirandés se hizo cargo, junto a su padre Alfredo, de un espacio que llevaba 19 años cerrado, abandonado sin actividad, con más de 8.500 metros cuadrados.

La fórmula se enfoca en emular lo que ya ha triunfado en otros proyectos lanzados en municipios cercanos a Miranda: caballos, alojamiento rural y ocio. Todo ello impulsado por una inyección económica de en torno al millón de euros.

Por último, cuando el complejo de Lantarón ya disponga de las ofertas de ocio en activo, los titulares del emprendimiento se centrarán en el último paso: la sidrería. Todo ello para completar el proyecto multiusos.