La Agencia Tributaria subasta en Las Matillas dos parcelas y la sede de la Esquirla

La Agencia Tributaria subasta tres parcelas de Las Matillas valoradas en 321.848 euros. Dos terrenos y un espacio con construcciones que define como ruinosas ... y que es donde tiene se sede La Esquirla, un espacio autogestionado, creado hace años como lugar social y cultural en el que se han venido desarrollando distintas actividades, desde conciertos a charlas o talleres.

Son tres propiedades de naturaleza urbana, según se recoge en el anuncio publicado en el portal del Boletín Oficial del Estado (BOE), por las que se podrá pujar electrónicamente hasta el 10 de diciembre, teniendo en cuenta que se da de plazo 20 días naturales tras la publicación y esta fue efectiva el pasado jueves.

Se trata de una parcela de 1.200 metros cuadrados y otra de 886, que está subdividida en dos de 552 y 334 que son anexas. En total 2.086 metros, a los que sumar otros 453 del suelo sobre el que está edificada, entre otras, la nave que ocupa el centro autogestionado. Las personas o empresas que quieran pujar deberán depositar como fianza 12.873 euros y el tipo para la subasta es de 257.479.