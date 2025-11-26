El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Edificio donde tiene su sede La Esquirla. Avelino Gómez

La Agencia Tributaria subasta en Las Matillas dos parcelas y la sede de la Esquirla

Se trata de tres fincas de carácter urbano en la calle Fontecha, valoradas en 321.848 euros

Cristina Ortiz

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:31

Comenta

La Agencia Tributaria subasta tres parcelas de Las Matillas valoradas en 321.848 euros. Dos terrenos y un espacio con construcciones que define como ruinosas ... y que es donde tiene se sede La Esquirla, un espacio autogestionado, creado hace años como lugar social y cultural en el que se han venido desarrollando distintas actividades, desde conciertos a charlas o talleres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Todos los restaurantes vizcaínos con estrella Michelin 2026: quiénes son, qué se come y precios
  2. 2

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  3. 3 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  4. 4

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  5. 5 El testimonio de una cajera del Mercadona devuelve la legítima a una hija desheredada por su madre
  6. 6

    Michelin distingue con tres nuevas estrellas a Bizkaia
  7. 7 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  8. 8

    Estas son las cuentas del Athletic para clasificarse en Champions
  9. 9 Condenan a una empresa a indemnizar a un trabajador vasco por cambiarle al turno de tarde
  10. 10 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Agencia Tributaria subasta en Las Matillas dos parcelas y la sede de la Esquirla

La Agencia Tributaria subasta en Las Matillas dos parcelas y la sede de la Esquirla