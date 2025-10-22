El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 22 de octubre
Apuntan a la desestructuración que adolece el cuerpo municipal. Avelino Gómez

Acusan al concejal de descartar a posibles candidatos a jefe de Policía Local de Miranda

Los sindicatos recuerdan que se eliminaron oposiciones cuando había interesados y de no tomar medidas para reestructurar el Cuerpo

Raúl Canales / Toni Caballero

Miranda de Ebro

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:40

Comenta

Las jubilaciones agravarán próximamente la falta de mandos superiores en Policía Local. Ahora mismo las dos plazas de inspectores están vacantes, el único de los ... dos subinspectores de plantilla se jubilará en marzo y antes de fin de año saldrá un oficial, lo que rebajará a dos los puestos cubiertos en ese nivel en el que debería haber ocho funcionarios. Es decir, que la cúpula no tiene ni un tercio de los puestos cubiertos.

