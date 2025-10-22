Acusan al concejal de descartar a posibles candidatos a jefe de Policía Local de Miranda

Las jubilaciones agravarán próximamente la falta de mandos superiores en Policía Local. Ahora mismo las dos plazas de inspectores están vacantes, el único de los ... dos subinspectores de plantilla se jubilará en marzo y antes de fin de año saldrá un oficial, lo que rebajará a dos los puestos cubiertos en ese nivel en el que debería haber ocho funcionarios. Es decir, que la cúpula no tiene ni un tercio de los puestos cubiertos.

Para los sindicatos, la culpa es del concejal Pablo Gómez, al que acusan de haber frenado las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) que hubiesen permitido ir sumando relevo antes de llegar a esta situación límite. «Desde que asumió la concejalía hace seis años le hemos insistido en la necesidad de reestructurar la jefatura», aseguran los representantes de la plantilla, quienes recuerdan que en 2020 se publicó una convocatoria para inspector y concurrió un candidato de Burgos «que cumplía los requisitos», pero sorpresivamente, «desapareció la oposición hasta de la página web municipal y se nombró al actual jefe». El mando, que se jubilará en marzo, ha desempeñado el cargo en comisión de servicios durante todo este tiempo.

No fue el único intento fallido, ya que en 2024 hubo dos aspirantes, pero «tras hablar con el personal del Ayuntamiento desistieron de la plaza». Los sindicatos aseguran que los motivos por los que decidieron renunciar son «conjeturas» pero dejan claro que «no fue por culpa de la plantilla».

Respecto a la cobertura de las plazas de oficiales, se sacaron hace poco más de un año después de mucho tiempo en el «olvido» y con riesgo incluso de que caducara la convocatoria. Solo se apuntaron seis agentes y la mitad abandonó a mitad del proceso. «Quizá sería bueno formularse la pregunta de porqué habiendo seis plazas libres no concurrieron más personas», se interrogan los sindicatos, que llaman la atención sobre un tema que no es nuevo. Más bien, es bastante recurrente dentro de la política de personal del Ayuntamiento.

En este sentido, recuerdan que un concejal de los que ahora forma parte del equipo de Gobierno, cuando estaba en la oposición, ya manifestó en un pleno su preocupación por la desestructuración que sufría Policía Local y la conveniencia de tomar medidas, algo que no ha sucedido.

«El tiempo ha demostrado que no han sido capaces o no lo han querido hacer», afirma la plantilla, que acusa a Pablo Gómez de tampoco querer tomar partido en los supuestos intentos del actual jefe de «forzar un cisma» entre los agentes y el concejal con polémicas como la de fiestas de septiembre, cuando no se retiraron los coches de la calle por la que tenía que pasar el desfile de carrozas.

El mando asegura que no dio tiempo a pesar de que la grúa trabajó muchas horas, mientras que los funcionarios creen que el problema estuvo en que la prohibición de aparcar no se produjo con la suficiente antelación ni se cumplió con el acuerdo suscrito hace no mucho con el Ayuntamiento de reforzar ciertos servicios con más personal.

«Son acciones deliberadas que lo único que buscan es dejar al cuerpo de Policía Local lo peor posible y las consecuencias las pagan todos los mirandeses, pero estas acciones no acarrean responsabilidades», sentencian en la plantilla.