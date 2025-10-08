El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los hermanos Pou celebran la apertura de una nueva ruta. Hermanos Pou

Los hermanos Pou siguen coleccionando rutas

Los alpinistas vitorianos vuelven a la carga en los Picos de Europa, donde han protagonizado la primera escalada en libre al 'Pilar del Texu'

Iñigo Miñón

Iñigo Miñón

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:38

Comenta

Los hermanos Pou nunca paran. Es complicado encontrarles lejos de la montaña. Después de unos pocos días de descanso activo tras casi dos meses de expedición en los Andes (abrieron dos vías importantes y escalaron 'a vista' la prestigiosa 'Karma de Cóndores'), los alpinistas vitorianos vuelven a la carga en los Picos de Europa, una de sus zonas favoritas, donde han protagonizado la primera escalada en libre al 'Pilar del Texu' (7c+/250 m.). Suma y sigue.

Se trata de una vía espectacular que recorre de la manera más elegante la Aguja Alfonso Martínez en Poncebos. Una ruta que abrió Iker Pou en 2021 en compañía en esa ocasión del asturiano Víctor Sánchez (Eneko estaba lesionado entonces). Abierta en libre desde abajo, se trata de una escalada audaz que en muchos lugares no permite caídas. Con el correspondiente peligro de hacerse mucho daño.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

«No me esperaba otra cosa, porque estando mi hermano Iker y Víctor de por medio, tenía claro que la apertura sería muy buena y expuesta, pero la he visto lo suficientemente seria como para que en los próximos años no sean muchas las cordadas que se atrevan con ella», reflexiona Eneko después de esta escalada, que le ha permitido sacarse aquella espinita clavada que le quedó hace cuatro años.

A nivel técnico, son seis largos y 250 metros y las dificultades serían las siguientes: L.1: 3º, L.2: 6b+, L.3: 7b+, L.4: 7b, L.5: 7c+, L.6: 7a+. A ello se suma una dificultad excepcional de la roca, como suele ser norma en los Picos de Europa. Y una aproximación que, aunque corta (apenas excede una hora del parking en la ruta del Cares), es muy empinada sobre hierba y roca y puede resultar peligrosa si hay humedad en el terreno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  2. 2 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  3. 3

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  4. 4 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  5. 5 El SEPE amplía el plazo y dará medio año de margen para solicitar el subsidio una vez agotado el paro
  6. 6 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  7. 7

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día
  8. 8

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  9. 9

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  10. 10

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los hermanos Pou siguen coleccionando rutas

Los hermanos Pou siguen coleccionando rutas