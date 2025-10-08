Los hermanos Pou siguen coleccionando rutas Los alpinistas vitorianos vuelven a la carga en los Picos de Europa, donde han protagonizado la primera escalada en libre al 'Pilar del Texu'

Los hermanos Pou nunca paran. Es complicado encontrarles lejos de la montaña. Después de unos pocos días de descanso activo tras casi dos meses de expedición en los Andes (abrieron dos vías importantes y escalaron 'a vista' la prestigiosa 'Karma de Cóndores'), los alpinistas vitorianos vuelven a la carga en los Picos de Europa, una de sus zonas favoritas, donde han protagonizado la primera escalada en libre al 'Pilar del Texu' (7c+/250 m.). Suma y sigue.

Se trata de una vía espectacular que recorre de la manera más elegante la Aguja Alfonso Martínez en Poncebos. Una ruta que abrió Iker Pou en 2021 en compañía en esa ocasión del asturiano Víctor Sánchez (Eneko estaba lesionado entonces). Abierta en libre desde abajo, se trata de una escalada audaz que en muchos lugares no permite caídas. Con el correspondiente peligro de hacerse mucho daño.

«No me esperaba otra cosa, porque estando mi hermano Iker y Víctor de por medio, tenía claro que la apertura sería muy buena y expuesta, pero la he visto lo suficientemente seria como para que en los próximos años no sean muchas las cordadas que se atrevan con ella», reflexiona Eneko después de esta escalada, que le ha permitido sacarse aquella espinita clavada que le quedó hace cuatro años.

A nivel técnico, son seis largos y 250 metros y las dificultades serían las siguientes: L.1: 3º, L.2: 6b+, L.3: 7b+, L.4: 7b, L.5: 7c+, L.6: 7a+. A ello se suma una dificultad excepcional de la roca, como suele ser norma en los Picos de Europa. Y una aproximación que, aunque corta (apenas excede una hora del parking en la ruta del Cares), es muy empinada sobre hierba y roca y puede resultar peligrosa si hay humedad en el terreno.