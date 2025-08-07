El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 7 de agosto

La Primitiva del jueves deja un millón de euros en este pueblo de Alicante: comprobar resultados del 7 de agosto

Comprueba los números premiados en la combinación ganadora de la Primitiva del 7 de agosto de 2025

EL CORREO

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:00

La Primitiva de este jueves 7 de agosto ha dejado un millón de euros en Novelda, en Alicante. Sin embargo, el sorteo no ha entregado su bote, que asciende a 49 millones de euros. También ha habido ocho agraciados que se embolsan 22 mil euros. Esos boletos han sido validados en Sax (Alicante), Artá (Baleares), Aranda de Duero (Burgos), Ripoll (Girona), Loja (Granada) , Tías (Las Palmas) y Benavente (Zamora).

Resultados de la Primitiva del jueves 7 de agosto de 2025 para comprobar online si tienes premio. Los números de la combinación ganadora del sorteo han sido el 26, 19, 13, 21, 24 y 3. El complementario ha sido el número 33 y el reintegro el 7.

La Primitiva es uno de los sorteos con más aceptación de España. Loterías y Apuestas del Estado lo celebrada cada lunes, jueves y sábado. El apostante debe seleccionar seis números, del 1 al 49. Puede ser de forma manual o de forma aleatoria. Cada apuesta cuesta un euro.

Premios La Primitiva

- Premio Categoría Especial: consiste en acertar los 6 números de la combinación ganadora más el reintegro.

· Primera categoría: 6 números de la combinación ganadora.

· Segunda categoría: 5 números más el complementario.

· Tercera categoría: 5 números de la combinación ganadora.

· Cuarta categoría: 4 números de la combinación ganadora.

· Quinta categoría: 3 números de la combinación ganadora.

Reintegro

¿Cómo se juega?

Boleto verde: Sirve para un solo sorteo de los dos que hay a la semana (jueves y sábado). Si se válida la apuesta de Lunes a Jueves pasa a concursar para el Sorteo del Jueves, si se valida de Viernes a Sábado, pasa a concursar para el Sorteo del Sábado.

Boleto marrón: Sirve para concursar en ambos sorteos y debe ser validado antes del comienzo del Sorteo del Jueves.

MÁS SORTEOS DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

¿Cómo cobrar La Primitiva?

Ante la alegría que supone ser agraciado en un sorteo hay que mantener la mente fría y tenerlo todo preparado para cobrar el boleto. En los premios menores de 2.500 euros se acudirá a la administración correspondiente y en el resto de premios es imprescindible que el acertante lleve el resguardo de la apuesta al banco y presente su DNI. Este tipo de premios están sujetos a identificación y no requieren una cuenta bancaria. El pago puede realizarse por ingreso en cuenta, en metálico, transferencia bancaria o cheque.

¿Y si juego a medias con más personas? En las apuestas con premios igual o superiores a 2.500 euros habrá que ir al banco con el DNI de cada uno para identificarse y poder cobrar el cheque.

Retenciones de Hacienda

Desde el 1 de enero de 2020 están libres de impuestos los premios inferiores o iguales a 40.000 euros. Es decir a partir de 40.0001 euros, Hacienda retendrá un 20% del cobro total.

Uno de los consejos para cobrar el premio en caso de ser compartido es acudir al banco ambos ganadores con el décimo en la mano. Este sería un boleto regalado por lo que el banco repartiría el ingreso y solo se pagaría a Hacienda una vez. Si el dinero se regala después de cobrar el premio se deberá abonar el impuesto de donaciones.

