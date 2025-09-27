¿Subirán a 25 euros los décimos de la Lotería de Navidad y del Niño? Los loteros piden un aumento de los precios y los premios ante una situación «crítica» por la pérdida de rentabilidad

Sábado, 27 de septiembre 2025

Los loteros claman para subir hasta los 25 euros el precio del décimo de la Lotería de Navidad. Las principales organizaciones del sector han reclamado a la SELAE (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado) un paquete de medidas consistente, más allá de la subida de los precios, en un incremento de la comisión que reciben por el sorteo de Navidad y un plan para mejorar e impulsar el producto.

Los loteros aseguran que la situación es «crítica» ante la perdida de la rentabilidad tras más de dos décadas sin actualizarse los precios. Borja Muñiz, presidente de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería (Anapal), defiende que «tienen que subirse los precios, pero también, lógicamente los premios». El planteamiento, según desgrana, es que «el precio del décimo en el sorteo de los jueves se incremente de 3 a 5 euros; el de los sábados pase de 6 a 10; los sorteos especiales se mantengan en 15 y los extraordinarios de Navidad y El Niño pasen de 20 a 25 euros». El portavoz de Anapal reclama al mismo tiempo un incremento de las comisiones que las administraciones de loterías perciben en Navidad, desde el 4,5% hasta el 6%, al igual que en los sorteos llevados a cabo en el resto del año.

Por su parte, la Asociación para la Defensa Digital de la Lotería (Dedit), que agrupa también a los puntos de venta integrales, coinciden en la misma idea. Este colectivo reclama una actualización de los precios y una subida de las comisiones en el sorteo de Navidad. «Muchas expendedurías tienen problemas de Navidad y es necesario que se tomen medidas», esgrimen.

Con los precios estancados desde inicios de siglo, SELAE batió récord de ingresos y beneficios en 2024. La compañía pública obtuvo un beneficio neto de 2.437 millones de euros a cierre del ejercicio, lo que supuso un incremento del 11,3% respecto a los 2.188,7 millones cosechados un año antes. También su facturación aumentó un 4,4% hasta 10.396 millones de euros.

Hace poco, a través de una entrevista en YouTube, un lotero desvelaba cuánto ganaban por décimo vendido. «De cada boleto de Navidad que cuesta 20 euros, el lotero solo ingresa 90 céntimos». El resto va directamente al Estado. Esa cifra responde a la comisión aplicada por la venta, de un 4,5% sobre los 20 euros de cada décimo. Para otros juegos como Primitiva, Bonoloto o Euromillones ese porcentaje es de un 5,9%. También se establece un umbral de pago de premios al 2,5% hasta 310.000 euros