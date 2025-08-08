El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fotos: Blanca Castillo

Mägo de Oz lleva su 'Fiesta pagana' a los Fueros

Zea Mays pone el broche este viernes a los conciertos de La Blanca en la céntrica plaza de Vitoria

I. M.

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:19

La oferta musical de las fiestas de La Blanca. En la noche del jueves el plato fuerte era el esperado concierto de Fermin Muguruza en el recinto de txosnas, pero la masiva afluencia al recital del irundarra no restó público a la actuación de Mägo de Oz en la plaza de los Fueros, donde los seguidores de la veterana banda pudo vivir su particular 'Fiesta pagana', que, como era de esperar, fue el punto culminante de la noche en el céntrico espacio de Vitoria.

El grupo madrileño lleva décadas en el escenario de la música heavy metal o fuerte presencia folk y era uno de los platos fuertes de los conciertos de Los Fueros, por donde ya han pasado también voces tan potentes como Isabel Aaiún, a lomos de su 'Potra salvaje', y Rozalén.

Este viernes es el turno del cuarteto vizcaíno Zea Mays, uno de los grupos representantivos más destacados de la escena musical vasca, que cierra el programa musical de La Blanca en la plaza de los Fueros. A ellos les corresponde poner el broche en el recinto elegido para albergar las actuaciones más multitudinarias. Su recital arrancará a medianoche, como todas las anteriores, y a falta de conocer su 'set list' exacto Aiora Rentería (voz) y sus compañeros Asier Basabe (batería), Ruben Gonzalez (bajo) e Iñaki Imaz (guitarra) entonarán temas reconocibles de una trayectoria que se remonta a 1997, después de que una maqueta suya fuese premiada en el concurso de Euskadi Gaztea.

Eso les abrió las puertas a iniciar la ruleta de giras y conciertos en la que aún se mantienen activos. El escenario montado en el Machete vivirá también esta noche su última jornada de conciertos con la actuación de Tatta & Denso a las 23.00 horas. Se trata de un bolo dedicado a la música urbana, rap y trap, estilo al que pone su sello Tatta desde bien joven, cuando inició sus grabaciones en Mondragón. Después se alió con el productor Denso, con el que realiza numerosas colaboraciones.

Pan con chile

Girando hacia la plaza de la Provincia, a las 22.30 de esta noche, les toca el turno al grupo pamplonés Pan con Chile, que interpreta música latina, especialmente boleros, valses, rancheras y son cubano. Su repertorio incluye canciones como 'Lau teilatu', 'Veinte años' y 'Chabuca limeña'. Son conocidos por sus tres voces y una banda de músicos que los acompañan. Y en la plaza de España la orquesta En Esenzia ocupará el escenario desde las 0.30 horas.

