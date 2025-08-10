El día se consolida durante fiestas de Vitoria como la opción preferida en la hostelería

Las fiestas han estado tradicionalmente ligadas al ambiente nocturno y el consumo en los locales hosteleros se concentraba a la caída del sol.Pero esa ... tendencia en Vitoria se ha revertido y, como sucede el resto del año, el horario diurno ya gana claramente la partida en los bares y restaurantes de la ciudad, de la misma manera que en el comercio. Así se desprende de la encuesta que Gasteiz On ha realizado entre sus asociados. Un 70% de los mismos consideran que La Blanca ha sido «buena» o «muy buena», mientras que el 30% restante la califica como «regular» o directamente «mala».

«Las fiestas no han estado mal, pero tampoco han sido de las mejores. También hay que tener en cuenta las fechas en las que han caído, que no son las mejores. Pero la sensación general es que han sido unos días buenos, sobre todo para la hostelería», señala la gerente de Gasteiz On, Patricia García.

El 90% de los hosteleros asegura que les ha ido bastante bien en fiestas y el 25% considera que ha notado más afluencia que en años precedentes. El día mas potente fue el 4, seguido del 5 y aún se mantuvo el pulso el 6 antes de que llegase el bajón.

«Hemos trabajado muy bien y la sensación que dejan las fiestas es buena, pero en los últimos días ha habdio poco ambiente festivo y desde el jueves ha habido un bajón muy importante. No nos sobra gente y creo que deberíamos intentar que venga todavía más», señala Josune Menéndez, propietaria del bar-restaurante Erkiaga.

Esta hostelera de la calle Herrería considera que conciertos como los de «Rozalén yMägo de Oz» han tenido mucho tirón, pero reclama una vuelta de tuerca para la cercana plaza de la Provincia. «Necesita cosas más movidas, con ambiente verbenero y que la gente no esté sentada a las 11 de la noche», sentencia.

Por último, también invita a una reflexión con la limpieza de la ciudad: «Hay zonas, como Mateo Moraza, tremendamente sucias y con muy mal olor».

La tasa de satisfacción de los comerciantes de Gasteiz On baja al 60%, y la mayoría asegura que por sus tiendas ha pasado menos gente que otros años. Es el caso de Iñigo de Marcos, propietario del local especializado en ropa Txik Txak:«Ha habido mucha gente por la calle, pero a nivel de trabajo ha sido bastante 'flojete'. Para el negocio y las ventas ha sido inferior a otros años y te hace valorar si merece la pena abrir». Además, en su caso, que los días previos a fiestas hayan caído en fin de semana ha rebajado el negocio, pues habitualmente son jornadas en las que el consumo se suele incrementar.