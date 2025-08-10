El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un camarero atiende una terraza durante el paseíllo. Igor Aizpuru

El día se consolida durante fiestas de Vitoria como la opción preferida en la hostelería

El 70% de los asociados de Gasteiz On considera que las fiestas han sido «buenas» o «muy buenas», a pesar de las malas fechas

B. Mallo

Domingo, 10 de agosto 2025, 09:19

Las fiestas han estado tradicionalmente ligadas al ambiente nocturno y el consumo en los locales hosteleros se concentraba a la caída del sol.Pero esa ... tendencia en Vitoria se ha revertido y, como sucede el resto del año, el horario diurno ya gana claramente la partida en los bares y restaurantes de la ciudad, de la misma manera que en el comercio. Así se desprende de la encuesta que Gasteiz On ha realizado entre sus asociados. Un 70% de los mismos consideran que La Blanca ha sido «buena» o «muy buena», mientras que el 30% restante la califica como «regular» o directamente «mala».

