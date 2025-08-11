Los hosteleros de Vitoria reclaman «instalar más baños portátiles»

Los bares y restaurantes de Vitoria han cerrado su semana más intensa del año y lo hacen «con buen sabor de boca» y cumpliendo las ... previsiones realizadas de antemano. Así, el presidente de SEA Hostelería, Juan Carlos Antolín, destaca que el día 4 «fue una exageración de gente». Esta afluencia tuvo su continuidad hasta que cayó el sol el día 5 para experimentar un valle a lo largo del 6 y el 7 y remontar de nuevo las dos últimas jornadas festivas, con mucha presencia en un acto que se ha vuelto multitudinario como es la subida de Celedón. Y con una tendencia ya firmemente instalada en La Blanca:el día funciona mucho mejor que la noche.

«En las comidas hemos tenido lleno todos los días, pero en las cenas es muy inestable. La gente cada vez se retira más temprano. Después del 4, que fue muy fuerte, dentro de los locales se ha consumido poco de noche, pero quien ha sacado barra a la calle ha trabajado muy bien con las cuadrillas», remarca el hostelero.

Antolín observa «un cambio generacional y de costumbres» que afecta al gremio en muchos sentidos. Y es que, aunque se ve más gente en las calles, en muchos casos no entran a los bares: «Hay riadas de chavales que van del concierto de los Fueros a las txosnas, pero no consumen por el camino».

Desde el sector, eso sí, se le ponen deberes al Ayuntamiento de cara a próximas ediciones. Y un aspecto que consideran fundamental es «instalar más baños portátiles» en las zonas de fiesta y también «incrementar el número de contenedores de basura y vidrio», sobre todo en el recorrido de los paseíllos. «La limpieza es una labor complicada y en general es buena, pero se puede mejorar», asevera.

De la misma manera, el presidente de los hosteleros –que han recibido un centenar de inspecciones estos días sin que se hayan detectado incumplimientos graves–, dentro de esa tendencia de que el día le está ganando la partida a la noche, reincide por segundo año en la necesidad de «revisar el horario de las verbenas de la plaza de España porque son muy tarde. Acaban de madrugada y no se consume».