Terrazas llenas en la calle Cuchillería. Igor Aizpuru

Los hosteleros de Vitoria reclaman «instalar más baños portátiles»

Bares y restaurantes cierran la semana de fiestas con una predominancia clara del consumo diurno

B. Mallo

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:16

Los bares y restaurantes de Vitoria han cerrado su semana más intensa del año y lo hacen «con buen sabor de boca» y cumpliendo las ... previsiones realizadas de antemano. Así, el presidente de SEA Hostelería, Juan Carlos Antolín, destaca que el día 4 «fue una exageración de gente». Esta afluencia tuvo su continuidad hasta que cayó el sol el día 5 para experimentar un valle a lo largo del 6 y el 7 y remontar de nuevo las dos últimas jornadas festivas, con mucha presencia en un acto que se ha vuelto multitudinario como es la subida de Celedón. Y con una tendencia ya firmemente instalada en La Blanca:el día funciona mucho mejor que la noche.

