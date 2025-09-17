El restaurante peruano de Bilbao que recomienda National Geographic para comer en septiembre

Marina León Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:51 Comenta Compartir

La cocina peruana se instaló en Deusto hace más de 10 años gracias a la familia Huaman. En la carta de Rocoto, uno de los restaurantes que National Geographic recomienda visitar en septiembre, figuran los imprescindibles de la comanda peruana como el ceviche, el ají de gallina, el lomo saltado o la causa limeña.

Esta joya gastronómica, que ya se ha convertido en una de las favoritas de los bilbaínos, la hicieron posible Rosa Elvira Lucas y Edson Huaman junto a sus hijos, Gabriel -quién trabajó durante tres años con Eneko Atxa- y Enzo. Hace unos meses, Rocoto abrió sus puertas en una nueva ubicación (Madariaga Etorbidea, 7), con decoración y carta renovadas.

Entre algunos de los platos más elogiados por la revista especializada en viajes están «los platos de herencia nikkei o chifa, como su arroz con pato o los wonton; o los que dejó el paso de la migración italiana, como los tallarines a la huancaína con lomo saltado o los tallarines verdes. De postre no pueden faltar ni los picarones ni la tarta tres leches». Tal y como explican en su web los impulsores de este local, su intención es proporcionar a los comensales «no solo una experiencia culinaria auténtica de la cocina peruana, sino también un ambiente que encapsule la verdadera esencia de nuestra identidad, tradición y la sensación de pertenecer a la vibrante cultura peruana», detallan.