G. Elejabeitia
Jantour | Restaurantes

El restaurante de Bilbao que es uno de los mejores para ir de tapas de España según la Guía Michelin

Las Lías, en la calle Juan de Ajuriaguerra, se ha consagrado como una de las referencias gastronómicas de la villa

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:11

La Guía Michelin ha compartido una pequeña y cuidada selección de los mejores bares de tapas en España. Salir a picar algo es una costumbre muy arraigada y todo un emblema de la gastronomía española. Entre los restaurantes que recomienda la prestigiosa publicación, referente del sector, figura Las Lías, un restaurante ubicado en el corazón de Bilbao que ha triunfado con su cocina y su carta de vinos.

Liderado por Mikel García, con 20 años de experiencia con su familia en el Grupo Zortziko, el local de la calle Juan de Ajuriaguerra levantó la persiana en el año 2019 y desde entonces ha cautivado con su propuesta gastronómica basada en el producto local.

La prestigiosa guía recomienda Las Lías por sus tapas, raciones y un pequeño menú degustación -a 68 euros- que «aúnan el verdadero sabor vasco con una buena selección de vinos locales». Algunos de los platos que hay que probar sí o sí son: las zamburiñas rellenas de txangurro y el entrecot de frisona gallega con patatas y pimientos.

Conviene preguntar además por los platos fuera de carta, pues ambos suelen estar muy atentos a los manjares de temporada. Además, los expertos gastronómicos que elaboran la Guía Michelín destacan que en el interior del bar el equipo se encarga de que cada comensal se sienta como en casa.

En el listado de los mejores restaurantes y bares para tapear de España también se encuentran otros dos establecimientos vascos. Uno de ellos es el popular Ganbara, en San Sebastián, y el Gran Sol, un restaurante especilizado en cocina en miniatura ubicado en Hondarribia. Completan la selección Albalá (Jérez de la Frontera, Cádiz), Cañete (Barcelona), Doppelgänger Bar (Madrid), La Barra de Cañabota (Sevilla), Manero (Alicante), Taberlna el número 10 (Córdoba), Tragatá Ronda (Ronda, Málaga), Umm No Solo Tapas (Logroño).

