Platos con sabor popular para hacer realidad el sueño de tres jóvenes cocineros

Desde su inauguración el 15 de junio de 2023, el restaurante Martxo se ha consolidado, a pesar de no estar en el centro de la vida social bilbaína, como una de las referencias gastronómicas de la villa. La apertura del local fue el deseo hecho realidad de tres jóvenes y talentosos cocineros: Asier Aburto, Javier Unzueta y Aitor Martín, que se conocieron en la Escuela de Hostelería de Bilbao y que han mantenido su amistad con el paso de los años. Los tres contaban con una amplia experiencia en el mundo de la hostelería, ya que habían trabajado en las cocinas de restaurantes como Txirene, Urregin y hotel Carlton.

El restaurante Martxo cuenta con una barra donde disfrutar de unos excelentes pintxos y de una pequeña carta de raciones: brioche de tartar de atún; hongos confitados, parmentier trufada y huevo a 63º; pisto de la amama; gamba roja alistada de Huelva; tostas de foie fresco a la plancha; tacos de carrillera con cebolla encurtida de Zalla o lomo bajo de ganado mayor con su guarnición.

El comedor, ubicado al fondo del local, resulta muy acogedor y tiene capacidad para una treintena de comensales. Cuando necesitan más espacio utilizan como segundo comedor el espacio situado junto a la barra, donde se puede acoger a otras treinta personas. Su excelente cocina tradicional vasca está basada en un producto de mercado y cercanía. Lo mejor es prestar atención a los sabios consejos de Sandra Crespo y Unai Brun, responsables de la sala, que tienen amplios conocimientos culinarios y del mundo del vino.

El tartar de atún de aleta amarilla marinado en salsa teriyaki –con potente sabor y gran cremosidad– es un estupendo aperitivo para comenzar el festín. Entrando en materia, disfrutarán con la ensaladilla de gambas con carpaccio de cigala, que resulta un plato ligero y fresco. El croquetón de jamón, magnífico y muy cremoso en su interior, se acompaña con un velo de papada ibérica, que le aporta una gran untuosidad. Quienes gusten de un plato de cuchara, no se pierdan los garbanzos con rape y almeja fin de O'Grove. Para continuar ofrecen rape braseado con almeja fina y calabaza asada de temporada; chuleta de atún Balfegó con panadera o rodaballo, besugo, lubina, lenguado o rey que hacen a la plancha con su propia salsa y terminan en el horno.

Los carnívoros disfrutarán con las manitas Euskal Txerri deshuesadas y a baja temperatura, con una estupenda salsa vizcaína o con chuletón de ganado mayor, que puede ser de Frisona o del País Vasco. Dejen un hueco para el postre: espuma de mango, ralladura de lima, crumble y helado de yogur, muy fresco y ligero; Patxiramisú, una versión del tiramisú, que en este caso está bañado con patxaran; o tarta de queso fluida.

Martxo Dirección: Rodríguez Arias, 71. Bilbao.

Teléfono: 628240455.

Web: www.martxo.com

Menú por encargo con al menos un día de antelaicón: Martxo (cuatro personas mínimo), 70 €; Menú txuleton (dos personas mínimo) 55 € y menú para grupos (mínimo cuatro personas): 55 €. Su carta de vinos es muy interesante.

Precios de carta: Ensaladilla de gambas con carpaccio de cigalas: 21 €. Croquetón de jamón con velo de papada ibérica: 12 €. Garbanzos con rape y almeja fina de O'Grove: 20 €. Rape braseado con almeja fina y calabaza asada de temporada: 28 €. Manitas de Euskal-Txerri a baja temperatura en nuestra salsa vizcaína: 22 €.

