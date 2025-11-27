Menús atrevidos en el centro de Bilbao

Jon Lecumberri, a la derecha en la foto, que abrió el Zaka en el 2010, posa junto a Claudia Romero, una de las responsables de la sala, y Jean Carlos Sosa, jefe de cocina.

Txema Soria Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:14 | Actualizado 20:27h. Comenta Compartir

Jon Lecumberri inauguró el restaurante Zaka el 29 de octubre de 2010 en la calle Simón Bolivar de Bilbao con la intención de homenajear a su abuelo Zacarías. Su amigo desde la infancia, Joseba Zarrabeitia 'Txolo', al que conoció en las aulas del colegio de Indautxu, se incorporó al negocio un tiempo después. Jon y Joseba comparten desde hace unos años la gerencia del Zaka, del restaurante Karmelo, del Txoko La Bernarda y del bar El Gordo.

Ampliar

El restaurante Zaka tiene capacidad para 80 comensales y se encuentra en una de las zonas con menos bares y restaurantes por metro cuadrado de la villa, es un oasis para los visitantes del entorno. Abren cada día a las siete y media de la mañana para ofrecer buenos desayunos. A media mañana su barra se nutre de ricos pintxos. Y cuentan con un excelente menú semanal de lunes a viernes a mediodía –en el que se apuesta por platos muy diferentes a los habituales–, un menú fin de semana desde el viernes por la noche al domingo al mediodía y una carta que ofrecen cada noche de la semana.

La apuesta gastronómica del Zaka es atrevida y singular gracias a la buena mano de Jean Carlos Sosa, que lleva algo más de dos años al frente de los fogones del establecimiento. Jean Carlos, venezolano de nacimiento, llegó a Bilbao con apenas 15 años. Estudió Administración y Finanzas, Marketing y Comercio antes de matricularse en la Escuela de Hostelería de Bilbao en Artxanda y dedicarse de lleno a la cocina, su gran pasión. Ha trabajado en restaurantes como Cruz Blanca, sidrería Galtzagorri, Yandiola, la Viña de San Francisco, donde estuvo ocho años, y el Karmelo.

Ampliar

La cocina en el Zaka une la tradición culinaria local con la creación de su jefe de cocina. El menú semanal cambia cada siete días y es excelente. Ofrece la opción de cuatro primeros platos, cuatro segundos y cuatro postres; lo mejor es dejarse guiar por Claudia Romero y Jonathan Barvosa, responsables de la sala. En el menú semanal encontramos platos como tartar de atún alakrana y espuma de aguacate con yema cruda, de sabor intenso y untuoso. También tomate azul sobre salmorejo con ventresca y vinagreta de piparra o arroz meloso de pollo al chilindrón y hortalizas con pico de gallo.

Ampliar

Para continuar con un cachopo de ternera con cecina y tres quesos en tartufana, que le aportan un toque ahumado e intensidad al plato. El lomo de merluza asado en cama negra de txipis está en el punto perfecto y el guiso de euskaltxerri al curry tailandés con sus hortalizas resulta una combianción muy apetecible. De postre, tarta de queso, tiramisú Zaka o yogur griego cítrico, muy refrescante. Dejen un hueco para disfrutar de sus quesos, Gamoneu o Picón, que son estupendos.

Zaca Dirección: Simón Bolivar, 11. Bilbao.

Teléfono: 944014561.

Web: www.zakarestaurante.com

Menú semanal (lunes a viernes): 23,90 €. Menú fin de semana (viernes noche, sábado mediodía y noche, domingo mediodía): 34,90 €.

Temas

Restaurantes

Bilbao