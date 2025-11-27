Menús atrevidos en el centro de Bilbao
La cocina en el Zaka une la tradición culinaria local con el espíritu creativo de su jefe de cocina, el venezolano Jean Carlos Sosa
Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:14
Jon Lecumberri inauguró el restaurante Zaka el 29 de octubre de 2010 en la calle Simón Bolivar de Bilbao con la intención de homenajear a su abuelo Zacarías. Su amigo desde la infancia, Joseba Zarrabeitia 'Txolo', al que conoció en las aulas del colegio de Indautxu, se incorporó al negocio un tiempo después. Jon y Joseba comparten desde hace unos años la gerencia del Zaka, del restaurante Karmelo, del Txoko La Bernarda y del bar El Gordo.
El restaurante Zaka tiene capacidad para 80 comensales y se encuentra en una de las zonas con menos bares y restaurantes por metro cuadrado de la villa, es un oasis para los visitantes del entorno. Abren cada día a las siete y media de la mañana para ofrecer buenos desayunos. A media mañana su barra se nutre de ricos pintxos. Y cuentan con un excelente menú semanal de lunes a viernes a mediodía –en el que se apuesta por platos muy diferentes a los habituales–, un menú fin de semana desde el viernes por la noche al domingo al mediodía y una carta que ofrecen cada noche de la semana.
La apuesta gastronómica del Zaka es atrevida y singular gracias a la buena mano de Jean Carlos Sosa, que lleva algo más de dos años al frente de los fogones del establecimiento. Jean Carlos, venezolano de nacimiento, llegó a Bilbao con apenas 15 años. Estudió Administración y Finanzas, Marketing y Comercio antes de matricularse en la Escuela de Hostelería de Bilbao en Artxanda y dedicarse de lleno a la cocina, su gran pasión. Ha trabajado en restaurantes como Cruz Blanca, sidrería Galtzagorri, Yandiola, la Viña de San Francisco, donde estuvo ocho años, y el Karmelo.
La cocina en el Zaka une la tradición culinaria local con la creación de su jefe de cocina. El menú semanal cambia cada siete días y es excelente. Ofrece la opción de cuatro primeros platos, cuatro segundos y cuatro postres; lo mejor es dejarse guiar por Claudia Romero y Jonathan Barvosa, responsables de la sala. En el menú semanal encontramos platos como tartar de atún alakrana y espuma de aguacate con yema cruda, de sabor intenso y untuoso. También tomate azul sobre salmorejo con ventresca y vinagreta de piparra o arroz meloso de pollo al chilindrón y hortalizas con pico de gallo.
Para continuar con un cachopo de ternera con cecina y tres quesos en tartufana, que le aportan un toque ahumado e intensidad al plato. El lomo de merluza asado en cama negra de txipis está en el punto perfecto y el guiso de euskaltxerri al curry tailandés con sus hortalizas resulta una combianción muy apetecible. De postre, tarta de queso, tiramisú Zaka o yogur griego cítrico, muy refrescante. Dejen un hueco para disfrutar de sus quesos, Gamoneu o Picón, que son estupendos.
Zaca
-
Dirección: Simón Bolivar, 11. Bilbao.
-
Teléfono: 944014561.
-
-
Menú semanal (lunes a viernes): 23,90 €. Menú fin de semana (viernes noche, sábado mediodía y noche, domingo mediodía): 34,90 €.