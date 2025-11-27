El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jon Lecumberri, a la derecha en la foto, que abrió el Zaka en el 2010, posa junto a Claudia Romero, una de las responsables de la sala, y Jean Carlos Sosa, jefe de cocina. Maite Bartolomé
Jantour | Restaurantes

Menús atrevidos en el centro de Bilbao

La cocina en el Zaka une la tradición culinaria local con el espíritu creativo de su jefe de cocina, el venezolano Jean Carlos Sosa

Txema Soria

Txema Soria

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

Jon Lecumberri inauguró el restaurante Zaka el 29 de octubre de 2010 en la calle Simón Bolivar de Bilbao con la intención de homenajear a su abuelo Zacarías. Su amigo desde la infancia, Joseba Zarrabeitia 'Txolo', al que conoció en las aulas del colegio de Indautxu, se incorporó al negocio un tiempo después. Jon y Joseba comparten desde hace unos años la gerencia del Zaka, del restaurante Karmelo, del Txoko La Bernarda y del bar El Gordo.

El restaurante Zaka tiene capacidad para 80 comensales y se encuentra en una de las zonas con menos bares y restaurantes por metro cuadrado de la villa, es un oasis para los visitantes del entorno. Abren cada día a las siete y media de la mañana para ofrecer buenos desayunos. A media mañana su barra se nutre de ricos pintxos. Y cuentan con un excelente menú semanal de lunes a viernes a mediodía –en el que se apuesta por platos muy diferentes a los habituales–, un menú fin de semana desde el viernes por la noche al domingo al mediodía y una carta que ofrecen cada noche de la semana.

La apuesta gastronómica del Zaka es atrevida y singular gracias a la buena mano de Jean Carlos Sosa, que lleva algo más de dos años al frente de los fogones del establecimiento. Jean Carlos, venezolano de nacimiento, llegó a Bilbao con apenas 15 años. Estudió Administración y Finanzas, Marketing y Comercio antes de matricularse en la Escuela de Hostelería de Bilbao en Artxanda y dedicarse de lleno a la cocina, su gran pasión. Ha trabajado en restaurantes como Cruz Blanca, sidrería Galtzagorri, Yandiola, la Viña de San Francisco, donde estuvo ocho años, y el Karmelo.

La cocina en el Zaka une la tradición culinaria local con la creación de su jefe de cocina. El menú semanal cambia cada siete días y es excelente. Ofrece la opción de cuatro primeros platos, cuatro segundos y cuatro postres; lo mejor es dejarse guiar por Claudia Romero y Jonathan Barvosa, responsables de la sala. En el menú semanal encontramos platos como tartar de atún alakrana y espuma de aguacate con yema cruda, de sabor intenso y untuoso. También tomate azul sobre salmorejo con ventresca y vinagreta de piparra o arroz meloso de pollo al chilindrón y hortalizas con pico de gallo.

Para continuar con un cachopo de ternera con cecina y tres quesos en tartufana, que le aportan un toque ahumado e intensidad al plato. El lomo de merluza asado en cama negra de txipis está en el punto perfecto y el guiso de euskaltxerri al curry tailandés con sus hortalizas resulta una combianción muy apetecible. De postre, tarta de queso, tiramisú Zaka o yogur griego cítrico, muy refrescante. Dejen un hueco para disfrutar de sus quesos, Gamoneu o Picón, que son estupendos.

Zaca

  • Dirección: Simón Bolivar, 11. Bilbao.

  • Teléfono: 944014561.

  • Web: www.zakarestaurante.com

  • Menú semanal (lunes a viernes): 23,90 €. Menú fin de semana (viernes noche, sábado mediodía y noche, domingo mediodía): 34,90 €.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  2. 2

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  3. 3

    Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar a Vicinay de la liquidación
  4. 4

    Al menos 83 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  5. 5 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  6. 6

    Un jurado declara culpable a un ertzaina que se quedó con una multa de 40 euros
  7. 7 Puja más de un millón de euros por un piso subastado y lo pierde por no poder pagar a tiempo
  8. 8 Los parados que cobrarán un subsidio de 570 euros en lugar de 240 gracias a este cambio del SEPE
  9. 9

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca
  10. 10

    Detenida una mujer por su supuesta implicación en el incendio mortal de Barakaldo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Menús atrevidos en el centro de Bilbao

Menús atrevidos en el centro de Bilbao