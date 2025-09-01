El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fotos: Maite Bartolomé
Jantour Restaurantes

Cócteles, brunch y una carta súpoer larga

La oferta gatronómica del Happy River incluye más de 75 referencias de cocina tradicional vizcaína, peruana, mexicana, italiana o japonesa

Txema Soria

Txema Soria

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:59

El Happy River es uno de esos locales que hay que visitar obligatoriamente varias veces al año. Inaugurado el 2 de febrero de 2016, se encuentra ubicado en los bajos del edificio de la antigua fábrica de harinas 'La Ceres', la primera construcción hecha en España en hormigón armado por el sistema Hennebique en el año 1900. Dispone de 375 metros cuadrados: 260 de interior y 115 de terraza ajardinada, climatizada y con vistas a la ría del Nervión. Su interior está presidido por una barra central donde ofrecen una gran variedad de cócteles, entre ellos Happy Fitz, Dark & Stormi, Moscow Mule, Margarita o Espresso Martini y cuenta una oferta de cocina tradicional vizcaína, peruana, mexicana, italiana o japonesa.

El establecimiento fue creado por Juan Marchante, también ideólogo del estudio de diseño de interiores Rosita y la perfumería Ruiz de Ocenda. Juan y sus hermanos, Toño y Carlos, y su amigo, Natxo Gómez Rubiera, también gestionan el Rockade en Bilbao y dos locales en Madrid. Hace tres décadas pusieron en marcha el Nashville, al que siguieron el pub Cotton Club, El Charro Loco, Kikara y Madame Lou Lou. También cuentan con la división de catering Sweet & Drink. Todas estas iniciativas serían impensables sin la estrecha colaboración de Lourdes Madow.

En el Happy River se puede ir a tomar una copa –los cócteles son magníficos– o a disfrutar de su comida. Los sábados y domingos por la mañana ofrecen un brunch espectacular, que incluye café, champán, pan artesano, mermelada, distintas preparaciones de huevos, hamburguesas y tartas. Su carta, con más de 75 referencias, incluye desde ensaladas (especialmente rica, la ensaladilla de bonito cubierta con espuma de alioli y langostinos), ostras, ceviches, tabla de ibéricos, hummus, tartares, nachos, sashimi, perritos y hamburguesas.

Una buena elección para comenzar es su tartar de salmón marinado con sake y mirin, sésamo, guacamole, wakame, tobiko y mahonesa de mango. O chips de berenjenas con miel de caña. Las láminas de pulpo crujientes se acompañan de mahonesa de pimentón. Para continuar, bao de panceta o de pollo guisado al curry amarillo y leche de coco con cebolla encurtida; ceviche roll; wagyu roll; dim-sum de rabo guisado y deshuesado sobre puré de boniato y reducción de su jugo o gyozas fritas de langostino y atún.

Sin olvidar sus hamburguesas, por ejemplo la de Juan, hecha con carne de vaca madurada, cubierta con salsa boloñesa y cuatro quesos, tomates confitados con berenjena, jamón ibérico, cebolleta, alioli de miel y mostaza, queso cheddar y salsa chipotle. El broche final lo ponen la refrescante copa Happy, la tarta de chocolate negro con crema de cacao puro y panna cotta o el pastel de zanahoria. Tiene una magnífica carta de vinos.

Happy River

  • Dirección: Muelle de la Merced, 4. Bilbao.

  • Teléfono: 682113713.

  • Web: www.happyriver.es

  • Precios: Menús para grupos: entre 38 y 54 €. Brunch: 24,50 € (infantil, 10 €). Dim-sum de rabo: 14,60 €. Hamburguesa de Juan: 18,50 €.

