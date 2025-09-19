El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Ocho kilómetros de retenciones en la A-8 hacia Cantabria por un choque entre seis vehículos en Muskiz
Sr. García
Un comino

Enseñanzas de la montaña

Benjamín Lana

Benjamín Lana

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:01

La cocinera de origen marroquí, criada en Barcelona y ciudadana del mundo, Zineb Hattab, es la chef del restaurante vegetariano KLE de Zurich. Ha vivido ... en Italia y Estados Unidos y ha elegido Suiza para desarrollar su carrera. Literalmente es una ciudadana del mundo. La escuchamos en el congreso Andorra Taste dedicado a las cocinas de alta montaña defender tanto las culturas, los paisajes y los productos alpinos como el labneh, el queso de yogur originario de las culturas beduinas. La custodia del territorio no tiene que ver con la ortodoxia ni con la presunta pureza. Un restaurante vegetariano no tiene por qué renunciar a los recuerdos gustativos de la infancia aunque suponga volver a los lácteos y genere una aparente contradicción con el ideario de la casa. Las fronteras más peligrosas son las mentales. Remolacha especiada y confitada en un postre, fresas de alta montaña también confitadas y una gelatina de flores hablan de la sencillez como método de conexión de culturas y belleza. Tampoco pasa nada por usar sisho si le va bien. Japón está ahí al lado y comer más vegetales siempre suele ser una buena opción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Propietarios de Bizkaia y Cantabria luchan contra el derribo de 50 casas en Laredo
  2. 2

    Cierran la playa de Las Arenas tras localizarse un artefacto explosivo en el agua
  3. 3

    Los inquilinos del inmueble de Mazarredo, «horrorizados por tener que irse para que hagan un hotel»
  4. 4

    La empresa Fundiciones Palacio de Basauri anuncia el cierre a su plantilla
  5. 5 Carlos Pérez, mejor mecánico de España en 2025: «Estas son las marcas de coches más fiables»
  6. 6 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer
  7. 7

    Condenan a tres años a un entrenador por agresión sexual a 4 niñas en Barakaldo
  8. 8 La serie rodada en un pueblo vizcaíno de 1.800 habitantes que arrasa en Netflix siete años después de su estreno
  9. 9 El permiso retribuido de cuatro días sin necesidad de preaviso que muchos trabajadores desconocen
  10. 10 Detenidos dos menores en Getxo por asaltar a un grupo de chavales y disparar a uno con una pistola de balines

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Enseñanzas de la montaña

Enseñanzas de la montaña