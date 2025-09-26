El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cómo hemos cambiado

Benjamín Lana

Benjamín Lana

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:50

Escena. Un curioso local que podría ser o es un pub o bar de copas de los años ochenta en el que las normas de ... la casa establecen por escrito que está prohibido hablar muy alto: «Este es un bar musical». Una auténtica reliquia de las que ya no quedan: música guitarrera, absolutamente pre-reguetonera, videoclips de grupos que fueron grandes cuando el hombre llegó a la Luna, el pibe-dios en pantalla haciendo de la suyas con la camiseta albiceleste y algunos WHS de aquellas 'Joyas del cine erótico' que regalaba el Interviú por encima de las estanterías. Cocteles con nombres políticamente incorrectísimos en esta década y miles de guiños a los que vivimos la caída del muro de Berlín.

